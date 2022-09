Durante la jornada del jueves trascendió que Inés, la hija de Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión, thabía tenido un problema de salud por lo que debió ser internada. Desde entonces se había ausentado de las redes sociales, un terreno en el que suele ser muy activo, para dedicarse al cuidado de la pequeña. Hasta que promediando el viernes, grabó un mensaje en sus historias de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores e informar la evolución de la beba que nació hace poco más de un mes.

“Buenas, buenas, acá un padre después de unos días complejos vinculados a la salud de su hija”, se presentó el actor, siempre con su estilo ameno pero en un marco de seriedad que ameritaba la situación. “No iba a aparecer en redes para clarificar nada ni contar nada porque es un momento muy personal el que estoy viviendo, pero, atento a lo que veo en titulares de los medios sobre la salud de mi hija y mi futuro laboral, quiero aclarar que mi hija está fuera de peligro hace varios días”, señaló ante sus más de cuatro millones de seguidores.

Y aclaró al respecto: “Pero como es una bebita, hay que hacerle muchos estudios, por protocolos, pero eso es lo que nos demora la internación”, expresó. El actor contó que dará más precisiones sobre el tema cuando se encuentre más tranquilo y cuando se concrete el tan ansiado regreso a su hogar, pero quería “agradecer a mucha gente por todos los cuidados que nos han brindado”.

En relación a la salud de la pequeña, señaló: “Es una infección viral que tienen todos los chicos, no es más que eso. Ya tendremos el alta. Fue intenso, fue angustiante, la pasamos para el orto todos, obvio que sí, nada más que eso. Pero veo titulares que mi hija está gravísima y me desquicio que más me importa en mi vida son mis hijas, lo que más quiero es que estén sanas las dos por suerte así lo están”.

Con una sonrisa que de a poco se le dibujaba en el rostro, Barassi cambió de tema y se refirió a su reemplazo en 100 argentinos dicen. Agradeció al canal y a la productora Boxfish y al conductor designado, que no es otro que Leandro Chino Leunis. “Le agradezco por darme una mano. Leí por ahí que es el programa con más reemplazos, debe ser complicado trabajar conmigo”, señaló recuperando su habitual chispa. Según dijo el propio Barassi, por la dinámica del ciclo que se graba con poca anticipación respecto a lo que se emite al aire, el domingo se lo verá por última vez y luego se emitirán los programas con el exconductor de El Hotel de los Famosos al mando.

Darío Barassi mostró la primera foto de Inés, su segunda hija: “Ya te amo con locura”

En agosto, Darío Barassi confirmó el nacimiento de Inés, su segunda hija, con un tierno posteo en las redes sociales. Allí mostró las primeras imágenes de la beba.

“Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quién es y será mi nueva enana. Es básicamente adorable, tierna, pancha, duerme, come y hace unos ruiditos que enamoran”, escribió a modo de descripción.

Tras destacar que es muy parecida a Emilia, la flamante hermana mayor, contó que hoy se conocieron. “Amor a primera vista, que duró 5 minutos y después las caricias dejaron de ser tan amorosas y se pusieron intensas por decirlo de alguna manera”, comentó con humor.

Acto seguido le dedicó unas hermosas palabras a su esposa, Luli Gómez Centurión, y reparó en la familia que formaron. “No puedo explicar la mujer que tengo. Una entrega, una templanza, un toro mi gorda, te amo y admiro. (…) Gracias mujeres de mi vida, hacen que mi existencia valga la pena”.

Volviendo a la recién nacida, expresó: “Inés muñeca del papa, ya te amo con locura, bienvenida a este caos, que de mi mano va a ser un camino inolvidable, hasta que camines solo y veré tu arranque sintiendo el mismo orgullo que senti hoy. (…) Con tus más de 3 kilos, meconio y luz. Bienvenida amor”.