Nueva imagen del Peverance. Foto: NASA.

El rover Perseverance continúa su misión en Marte. El robot que envió la NASA detectó restos de muestras orgánicas y según el organismo, se trata de las muestras “más preciosas” recogidas hasta este momento.

Entre los restos encontrados hay sedimentos y sales depositados en un lago. Para los científicos, estas muestras orgánicas son importantes porque podrían dar el indicio de que en algún momento estuvieron las condiciones necesarias para que haya vida en ese sector del planeta.



La búsqueda de vida microbiana

La zona que se recorre el Perseverance es el área del cráter de Jezero. La búsqueda de los expertos es de vida microbiana antigua de Marte. Hasta el momento, se recolectaron cuatro muestras de un antiguo delta de la zona y en total se recogieron 12 rocas que aportarían más información a la investigación.

Jezero es un cráter de 45 kilómetros de ancho del planeta rojo el cual contiene un delta formado hace 3.500 millones de años. Para los científicos de la NASA, la investigación de esta zona es importante porque en algún momento fue acuosa. De allí se recolectan sedimentos rocosos para buscar la posibilidad de que haya existido vida.

“Elegimos el cráter Jezero para Perseverance para explorar porque pensamos que tenía la mejor oportunidad de proporcionar muestras científicamente excelentes, y ahora sabemos que enviamos el rover al lugar correcto”, señaló Thomas Zurbuchen, Administrador Asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.



Was there once life on Mars? @NASAPersevere’s latest samples could hold clues to answering this question.

Further analysis on Earth is needed to confirm, but one thing is sure – Perseverance has succeeded in capturing the rich samples we hoped for: https://t.co/D6VlYQWeLi pic.twitter.com/Ep586KvId3

— NASA Astrobiology: Exploring Life in the Universe (@NASAAstrobio) September 15, 2022



Además, el científico anunció que estas muestras serán traídas al planeta Tierra para ser investigadas. “Estas dos primeras campañas científicas han producido una asombrosa diversidad de muestras para traer de vuelta a la Tierra mediante la campaña Mars Sample Return”, explicó.

Las muestras de materia orgánica encontradas llegarán a la Tierra en una nueva expedición en 2023. “Creo que podemos decir que van a ser, y que se trata ya de las muestras de roca más preciosas jamás recogidas”, aseguró David Shuster, científico de la NASA.