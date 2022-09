Flor Peña. Foto: NA.

Se viene el debut de Casados con Hijos en el teatro y entre tanta expectativa siguen las idas y vueltas entre Érica Rivas y el elenco por su ausencia. Su personaje, María Elena, no será de la partida y hace poco volvió a referirse al tema y Flor Peña, protagonista de la obra, salió a contestarle.

Rivas sostuvo que le genera “mucha tristeza” la incorporación de Jorgelina Aruzzi a la versión teatral de Casados con hijos y Peña salió al cruce.

“Nosotros nos sentimos tristes de que no esté. Lamentamos mucho que no haya habido acuerdo. Hicimos mucho para que ella estuviera”, manifestó la conductora de La Puta Ama en una entrevista con Intrusos. Y aseguró que se sintió mal cuando Rivas contó que no recibió el apoyo que esperaba de parte de sus compañeras.





“En este proyecto no hay ningún opresor. Hay buena onda y energía bien intencionada para divertir a la gente sin molestar a nadie, sin joderle la vida a nadie y sin que nadie se vaya de la obra rasgándose las vestiduras porque estamos haciendo cualquier cosa. Me parece que somos demasiado artistas y demasiado inteligentes como para darnos cuenta de que es otro momento”, declaró, haciendo referencia a las críticas que la actriz que le dio vida a María Elena Fuseneco había hecho sobre el guión de la obra, al que consideró “machista”.

“Nos puso en el lugar de los no deconstruidos y de que ella sí está deconstruida”, agregó con seriedad. E insistió: “Casados con hijos critica al machismo, no es una serie literal y justamente María Elena es el personaje feminista, el que bajaba a tierra a Pepe (el personaje de Francella) y le mostraba su machirulaje”.

En este contexto, Peña contó que no volvió a hablar con Érica y que tendría que pasar mucho tiempo para que vuelva a llamarla. Sin embargo, aceptaría trabajar con ella si le propusieran un proyecto que le parezca tentador. “No estoy de acuerdo con lo que dice y piensa, pero eso no nos hace enemigas”, destacó.



¿Cuándo es el debut?

Por lo pronto, la adaptación de la exitosa sitcom llegará al teatro Gran Rex el 5 de enero de 2023, hasta fines de febrero, ya que Luisana Lopilato -quien interpreta a Paola Argento- debe volver a Canadá por otros compromisos. Aruzzi tendrá el desafío de incorporarse al elenco como Azucena, la nueva novia de Dardo (Marcelo De Bellis), que viaja desde Europa a la Argentina para conocer a los vecinos de su enamorado.