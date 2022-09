El cartel de Sebastián Yatra que llamó la atención de un usuario. Foto: Twitter @Juanchoh.

Hay muchas personas se sienten incómodas cuando salen a comer a lugares públicos y se tapan la boca o mastican con extremo cuidado para no generar ruido que llame la atención de los demás presentes. Una situación similar le tocó vivir a un joven colombiano mientras comía su hamburguesa en un reconocido local de comidas rápidas.

Juan Hernández, el muchacho en cuestión, se volvió popular después de contar su ‘traumática’ experiencia a través de su red social de Twitter. “Desde que me senté a desayunar sentí cómo alguien me miraba fijamente desde otra mesa”, comenzó escribiendo el joven.

Y continuó con su relato: “Quise permanecer tranquilo y comer, pero la sensación persistía. Cuando fui a mirar a ver qué carajos, vi que era un pu… cartel de Sebastián Yatra”.



En la foto que compartió el usuario en su publicación, se ve la última publicidad que puso McDonald’s en todos sus locales, en la cual Sebastián Yatra está sentado comiendo el combo del productos que llevan su nombre. El anuncio se volvió tan viral que hasta el mismísimo cantante posteó una historia en su cuenta de Instagram.

En tan solo un día, el tweet tuvo 154 mil Me gusta y 7 mil Retweets, despertando interés de los usuarios de la red social del pajarito quienes, además, compartieron sus diferentes experiencias con el cartel de Yatra en los diferentes locales de comidas rápidas alrededor del mundo.



Las publicaciones del público con el cartel de Yatra

“¡Este finde anduvo por Mendoza! Dicen que es un tipazo”, escribió @_chinoalfaro.

“Yatra jugando un buen póker”, publicó @valen_bouche.

“Yo y mi mejor amiga con Yatra. Te amamos”, redactó @RodriguezGabi7.