Nuevo video de Martín del Río, acusado de doble parricidio. Foto: captura video.

Todos los ojos de los investigadores están sobre Martín del Río, el acusado por doble parricidio en Vicente López. Ahora investigan videos donde creen que, tras cometer el crimen, el imputado fue a un departamento de su suegro en el barrio porteño de Colegiales, para bañarse y descartar evidencia clave como el DVR con las imágenes de las cámaras de seguridad que el asesino robó en la escena del crimen.

Ahora, los fiscales y los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro están enfocados en obtener nuevas imágenes de cámaras de la Policía de la Ciudad o privadas que esclarezcan qué hizo Del Río (47) en el lapso de 16 minutos que se lo ve salir del departamento de la calle Virrey Arredondo 2465 de Capital Federal con una bolsa de tela con algo pesado y regresar con la misma vacía, en lo que creen que fue una maniobra de descarte de elementos clave como pueden ser el mencionado DVR y el arma homicida.

“Podría ser un contenedor de basura o alguna alcantarilla. Los videos que encontremos de qué hizo en la calle con eso, van a ser claves para orientarnos y ver si hay alguna posibilidad de recuperar evidencia trascendental”, le dijo una fuente judicial a Télam.



.



El departamento ya había sido allanado

El departamento, que ya había sido allanado en el marco de la causa el 9 de este mes y de donde la policía solo se había llevado dos laptops, es propiedad del suegro de Del Río, un hombre que vive en General Villegas, que se dedica a la actividad rural y que lo usa solo cuando viene a Buenos Aires, por lo que el ahora detenido lo usaba también como oficina.

Mediante los videos de tres cámaras que enfocan la entrada del garaje, el interior de la cochera y el interior del hall de entrada del edificio, se pudo reconstruir que Del Río llegó allí en su camioneta Mercedes Benz ML 350 a las 20.02, es decir, una hora y media después de presuntamente abandonar la escena del crimen en Vicente López (la acusación sostiene que el parricidio lo cometió entre las 17.33 y las 18.30).

Luego de estacionar en la cochera, Del Río permaneció en el interior de su vehículo unos “siete minutos”, en los que se sospecha que pudo haber estado acomodando elementos incriminatorios y cambiándose de ropa, ya que “el caminante encapuchado” quedó filmado volviendo con un buzo azul con capucha y otra campera gris, mientras que a Del Río se lo ve bajar del rodado con otra vestimenta.

A las 20.10 Del Río desciende de la camioneta y se dirige al palier del edificio y a las 20.19, se observa que regresa a la cochera, abre su Mercedes Benz y dos minutos después sale del auto y lo cierra.

En un ida y vuelta que puede estar vinculado a corroborar que no lo vean testigos y a llamar el ascensor para no perder tiempo, a las 20.21 Del Río vuelve al sector de cochera, chequea que no no haya nadie en el palier, ingresa a su camioneta y a las 20.23 saca un elemento pesado bajo su brazo izquierdo, con el que abandona el garaje y se cree que sube al departamento del sexto piso.

La cámara del hall capta, en el reflejo del blíndex de la puerta de entrada, que Del Río se para frente a los ascensores con ese objeto, cruza unas palabras con quien podría ser el encargado y sube.

A las 20.32, en la misma cámara se observa que el acusado salió caminando por la entrada principal con una bolsa de tela con manijas, donde carga al menos un objeto voluminoso que ocupa toda su capacidad y se pierde caminando hacia su derecha, es decir en sentido a la calle Ciudad de la Paz.

Los videos muestran que 16 minutos después, a las 20.48, regresa al edificio con la bolsa vacía y finalmente a las 20.52, Del Río va al sector cochera, aborda su Mercedes Benz y se retira del edificio.



Cómo cayó el hijo menor

El comerciante Martín Del Río fue detenido el 7 de este mes, cuando llegaba a su domicilio del country Nordelta de Tigre, como autor de un presunto doble parricidio, y quedó imputado por “doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa y por el uso de arma de fuego”, delito que prevé como única pena la prisión perpetua.



Momento de la detención del acusado.



Para el equipo de fiscales, el menor de los hijos de los Del Río fue quien el pasado 24 de agosto por la tarde llegó a la casona de la calle Melo, que con alguna excusa convenció a sus padres para subirse al auto Mercedes Benz E350 estacionado en la cochera de la propiedad y que desde el asiento trasero los ejecutó a sus padres de tres tiros y a su madre de uno con una pistola calibre 9 milímetros que podría ser alguna de las dos armas que faltaban en la casa.

Los fiscales creen que el móvil fue económico, ya que no podía sostener la mentira de una mudanza que les había prometido a un departamento de Núñez valuado en más de un millón y medio de dólares que no había terminado de comprar.