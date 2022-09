Mahsa Amini, joven iraní fallecida. Foto: CNN.

Conmoción en el mundo por la muerte de una joven iraní. Mahsa Amini de 22 años, murió en un hospital de Teherán tras haber sido detenida esta semana por la policía de moralidad por no usar correctamente el velo.

La joven estaba de visita en la capital con su familia cuando fue detenida el martes por esa unidad especial de la policía, encargada de hacer cumplir las estrictas reglas de indumentaria impuestas a las mujeres iraníes.

La policía de Teherán dijo el jueves en un comunicado que Amini había sido detenida junto con otras mujeres para recibir “explicaciones e instrucciones” sobre el código de vestimenta.



Do you really want to know how Iranian morality police killed Mahsa Amini 22 year old woman? Watch this video and do not allow anyone to normalize compulsory hijab and morality police.

The Handmaid’s Tale by @MargaretAtwood is not a fiction for us Iranian women. It’s a reality. pic.twitter.com/qRcY0KsnDk

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 16, 2022



“De repente, sufrió un problema cardiaco y fue trasladada inmediatamente al hospital”, aseguraba el comunicado.



Qué dicen los testigos y los medios locales

Algunos testigos aseguraron que la joven había sido golpeada durante su detención, pero la policía aseguró que “no hubo “contacto físico” entre los agentes y la mujer.

La televisión mostró extractos de un video en el que se ve una sala, visiblemente en una comisaría, donde aparecen numerosas mujeres. Una de ellas, presentada como Mahsa Amini, se levanta para discutir con una “institutriz” y después se desploma.

Antes del anuncio de su muerte en televisión, la presidencia iraní indicó en un comunicado que el presidente Ebrahim Raisi había encargado al ministro de Interior investigar el caso.

La autoridad judicial del país anunció a través de su agencia de prensa Mizan Online la formación de un equipo especial para investigar lo sucedido.

Desde la Revolución Islámica de 1979, la ley en vigor en Irán impone a las mujeres, iraníes o extranjeras -y sea cual sea su religión-, salir con un velo en la cabeza.

Sin embargo, en los últimos 20 años cada vez más mujeres en Teherán y otras grandes ciudades dejan una parte importante de su pelo visible pese al velo.