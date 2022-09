El Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en la zona de incendios. Foto: NA.

El Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, sobrevoló este viernes las zonas afectadas por los incendios y visitó el Comando Operativo instalado desde agosto en Alvear, 30 kilómetros al sur de Rosario, la base desde donde se mueven los brigadistas que combaten el fuego incesante en las islas del Delta de Paraná.

Con autoridad, Cabandié apuntó los cuestionamientos a la Justicia federal y, también, al gobierno de Entre Ríos, capitaneado por Gustavo Bordet, con quien no tiene una buena relación. “Acá tenemos solo nueve brigadistas de Entre Ríos, los agradecemos, pero tendrían que estar los funcionarios de Entre Ríos. Están los de Santa Fe, ¿los de Entre Ríos dónde están?”, bromeó con cierta chicana el Ministro de Ambiente ante los periodistas presentes.

“Las fuerzas de seguridad entrerrianas deberían controlar que no se queme. La Constitución Nacional dice que los recursos naturales pertenecen a las provincias. La Nación también tiene responsabilidad. Pero la ley del fuego dice que Nación interviene por pedido de las provincias. Necesitamos que Entre Ríos sancione a los que queman”, expresó Cabandié.

Juan Cabandié sobrevolando los incendios del Delta. Foto: NA.

Y después de las palabras del Ministro de Ambiente, Jorge Berti, Intendente de Villa Constitución, aprovechó la circunstancia para tirarle un palo a Bordet: “Necesitamos que Entre Ríos esté acá. Necesitamos que acompañe este proceso. Que el Presidente convoque a los gobernadores y los ministros y se pongan a trabajar”. Su ciudad es una de las más afectadas por los incendios, ya que se encuentra a 60 kilómetros de Rosario.

Cabandié llegó a Alvear cerca del mediodía en un helicóptero civil junto a su viceministro Sergio Federovisky. Allí, mantuvo una extensa charla junto al coronel Héctor Tornero, a cargo del Comando Operativo, la ministra de Ambiente de Santa Fe, Erika Gonnet, y algunos intendentes de las ciudades costeras de esta provincia. Luego, sobrevoló los incendios.

“Durante 2022 hubieron 74 focos. Hasta ayer había siete, entre activos y controlados. Pero de miércoles a jueves los cinco faros de conservación en el Delta, que nos permiten monitorear la actividad del fuego, duplicaron la cantidad de alertas. Esto quiere decir que siguen prendiendo”, manifestó con cierto enfado Cabandié.

Por último, el Ministro de Ambiente le suplicó a los productores que “no quemen para mejorar el pastoreo, que no lo hagan de esa manera”, ya que son “100 personas que afectan a millones”.