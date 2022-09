El último año para los estudiantes de la secundaria es el más esperado y la ilusión de los jóvenes es celebrar ese momento con una gran cena o fiesta. Algo que para los alumnos del Ipem 400, de barrio 1° de Mayo de Córdoba, fue derribado luego de que una compañera del curso robara la plata recaudada para la cena de egresados.

Según relataron los estudiantes, durante toda la primera parte del año habían realizado rifas y “ferias de platos” para juntar dinero para lo que sería la cena de egresados a fin de año. Con todo lo hecho habían llegado a recaudar casi un millón de pesos.

Al consultarles a las autoridades del colegio sobre la posibilidad de que guarden el dinero en la institución, la respuesta fue negativa ya que no se podían hacer responsables de un monto tan elevado.

Al llegar septiembre, el grupo de alumnos especuló con que era el momento indicado para empezar a buscar un salón y alquilarlo para fin de año. Sin embargo, la chica que debía cuidar el millón de pesos, buscaba excusas para no entregarlo. “Cuando fuimos a buscar el dinero empezó con evasivas. Primero no estaba en su casa y luego comenzó a usar excusas, a meter trabas”, especificó una estudiante en diálogo con Eldoce Tv.

La vocera del grupo estimó que la recaudación se acercaba mucho a ese elevado monto ($1.000.000), y al pasar los días y no lograr reservar el salón que habían elegido, decidieron “hacer algo por el grupo, entre todos” con la plata, pero el dinero no aparecía y su custodia seguía “poniendo evasivas”.

Caída la segunda opción, eligieron dividir lo recaudado en partes iguales y repartirlo, pero la negativa de la joven responsable de los fondos lo imposibilitó también. Cansados, la fueron a buscar porque creen que “la gastó”, según dijo la alumna que habló ante los medios.

Sin embargo, la joven solo atinó a pedir ayuda con sus mejores amigas y les envió un mensaje: “No tengo la plata. Por favor ayudame. Les juro que les puedo explicar”. A pesar de ello, los estudiantes advirtieron que van a realizar una denuncia formal y piensan recaudar otra vez el dinero para poder terminar el año con un festejo.

El ingenioso regalo que le hicieron a una docente

Para la “seño Paula”, docente de segundo grado del Colegio San Antonio María de Gianelli, ubicado en el centro de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, la celebración del último Día del Maestro quedará por siempre en su memoria. Este lunes, cuando ingresaba al aula con sus alumnos, fue sorprendida con una torta rellena de billetes de mil pesos, y el momento de la entrega del regalo fue registrado por las madres de los niños.

“Fue una sorpresa. Ingreso con los chicos al aula y veo que en la puerta me estaban esperando las mamás. Me acerco y las veo con un paquete enorme, y arriba una cajita. Cuando la abro, me encuentro con un collar de plata grabado con mi nombre, y atrás decía ‘con amor, tus alumnos de segundo grado 2022′. Pero todos me decían “¡abrí la torta, abrí la torta!”, recordó ayer Paula, aún emocionada por el obsequio.

Al abrir el paquete más grande, la docente se encontró con una increíble torta que luego compartiría con alumnos y colegas. Sin embargo, en su interior había otra sorpresa que jamás hubiera imaginado. “Cuando abro la caja más grande, por encima había un globo de corazón que decía “tire de aquí”. Entonces yo empiezo a sacar y me encuentro con la mayor sorpresa que eran billetes de mil pesos, y los chicos emocionados gritando ‘¡seño sos millonaria, seño sos rica!’”, contó entre risas.

En las imágenes que se viralizaron por redes sociales, la docente parecía no entender lo que estaba ocurriendo. “¡Platita seño, platita!”, se escucha decir a una madre. A lo que Paula, aún incrédula, pregunta: “¿Es de verdad la plata? ¡No la quiero romper!”.