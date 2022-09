Kate Rodríguez fue víctima de un robo cibernético luego de que hackearan sus computadoras y le robaran las contraseñas de sus redes sociales, su mail y hasta del homebanking. ¿El daño mayor? Le sustrajeron un millón de pesos de su cuenta.

“Un mal parido me quiso hackear la cuenta. Si alguno recibió algún mensaje medio sospechoso, no era yo. Pero estoy odiada, odiada. Les recomiendo que cambien sus contraseñas, porque se meten en computadoras a minar criptos, te sacan las contraseñas y ni te das cuenta”, dijo, indignada, en Instagram una vez que recuperó su acceso.

En Nosotros a la mañana (El Trece), el periodista Ariel Wolman explicó que la panameña fue víctima de un ciberdelito luego de que los piratas informáticos ingresaran a su cuenta bancaria y le robaran un millón de pesos que tenía en su caja de ahorro.

“Es una verdadera lastima tener que contactar al soporte de esta manera, pero un tipo ha pirateado mis cuentas, me llevo perder mi cuenta de Instagram y mi correo electrónico”, había escrito ella en Twitter y luego envió un audio al ciclo conducido por Joaquín El Pollo Álvarez dando más detalles de lo ocurrido.

“Estoy intentando recuperar mi cuenta de Instagram porque soy víctima del ataque que tuvieron varias personas, básicamente de la forma que trabajan es por criptomonedas, mi cuenta es apetecible para ellos porque esta verificada y es una acceso rápido que tienen para estafar a otros usando el poder de mi cuenta”, contó.

“Mande los mails al soporte pero es estresante porque no tiene nada que ver conmigo, es un tema de criptomonedas que minaron en mi computadora y se metieron ahí, me hackearon todo”, agregó Kate, quien iniciará el proceso de “no reconocimiento” en el banco con el fin de poder recuperar el dinero que le robaron. Según explicó ella, su computadora es muy potente (“Es de gamer”, puntualizó), razón por la cual los hackers ingresaron a ella y minaron criptos. En ese hackeo fue que le robaron todas sus contraseñas.

Este año, la panameña fue una de las participantes de El Hotel de los Famosos, aunque fue una de las primeras en abandonar el reality. Sin embargo, fuera de la competencia mantuvo un duelo verbal con Chanchi Estévez a raíz de la mala convivencia que experimentaron en el programa. “Por suerte acá nadie te edita, acá te puedes mostrar así como eres”, le dijo ella cuando se cruzaron en Intrusos.

A lo que el exfutbolista apuntó: “Entonces yo no quiero contar qué pasó con las visitas que después no tuvimos más por culpa tuya”. “¿Qué? Modulá porque no se te entiende ¿Para qué te dedicaste a jugar al fútbol si sos un excelente productor de televisión, un generador de contenidos, un tipo estratega”, replicó Kate. Entonces, él explicó: “Gracias a vos, que estuviste diez días nada más en el reality, no pudimos tener más visitas. Los familiares no pudieron tener más visitas por culpa tuya, porque no respetaste las horas y el lugar que te daban”.

“Estás diciendo cualquier cosa, Chanchi, eres muy creativo a la hora de inventar. Si según tú, yo estuve diez días ¿A ustedes les sacaron las visitas hasta hace poco? No entiendo qué estás diciendo, explícate mejor”. Y Marcela Tauro indagó: “¿Por qué les sacaron las visitas? ¿Qué hizo Kate?”. Misterioso, el exjugador comentó: “Todos saben qué hicieron. Quería comunicarme solamente para pedir un poco de mesura a la hora de hablar de todos los chicos. Ya está, ya terminó el reality, lo que no hicieron, no lo pueden seguir haciendo afuera”. Y analizó: “Estoy conforme con lo que se mostró porque era un personaje que armaron, y otros también hicieron personajes, todos tejieron estrategias. Yo la pasé súper”.

Fuerte vaticinio de Kate Rodríguez sobre el noviazgo de Alex Caniggia y Melody Luz: “No llegan a fin de año”

Luego de ser parte de El Hotel de los Famosos, Kate Rodríguez se mostró muy filosa con algunos de sus excompañeros. Y en esta oportunidad, la modelo apuntó sin filtro contra Melody Luz y Alex Caniggia, quienes viven un intenso noviazgo tras salir del reality de eltrece.

Indagada por esta relación y el viaje que están disfrutando la bailarina y el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia en Europa, Kate se refirió al historial amoroso del joven: “Alex se llevó a todas las novias a Marbella“.

“No creo que lleguen al verano. Te voy a decir por qué. Básicamente, se expusieron demasiado y es todo muy para las redes. Los amores reales no se muestran en redes”, agregó Kate en su visita a La jaula de la moda.