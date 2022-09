En la jornada de ayer, Rosario Central y Estudiantes terminaron 1-1 en un vibrante partido que tuvo lugar en el Gigante de Arroyito. El Pincha comenzó ganando con gol de Mauro Boselli, pero en el complemento el Canalla fue mejor y llegó a la igualdad en el final del pleito gracias al tanto de Franco Frías.

Una vez consumado el empate, el entrenador del local Carlos Tevez habló en conferencia y lanzó una dura autocrítica para con sus dirigidos: “Cuando entramos en puntitas de pie nos cuesta. Los pibes tienen que entender eso, tenemos que entrar levantando el pasto”.

#Central Tevez: “Cuando empezamos a agarrar ritmo y jugar como debemos hacerlo, es muy difícil que nos igualen. Nos cuesta mucho cuando entramos en puntitas de pie, regalamos 30 minutos”. pic.twitter.com/HTumKr4Cy4 — Tomas Romero (@TomasRomero23) September 16, 2022

“Si no les jugás rápido no le podés entrar a un equipo como Estudiantes. Hoy regalamos 30 minutos, no me gustaba como estaba el equipo y teníamos que hacer cambios. Son pibes y necesitan respaldo”, recalcó.

“Le estamos haciendo olvidar a la gente que en dos meses están las elecciones. No es normal que esté todo tan tranquilo. La gente despidió con aplausos al equipo porque los jugadores se tiran de cabeza”, concluyó el Apache.