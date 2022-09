Gerard Piqué con Clara Chía Marti. Foto: Hola.com.

Está clara que la relación entre Gerard Piqué y Shakira no finalizó en buenos términos. Esta vez, el futbolista y la cantante tuvieron una reunión en un estudio jurídico para llegar a un acuerdo por el régimen de visitas de sus dos hijos y coordinar la división de tres bienes millonarios que tienen en común. En medio de la cita, el defensor de Barcelona se enojó y abandonó el estudio. Horas más tarde, a modo de venganza, confirmó su romance con Clara Chía Marti, en las redes sociales.

Hasta el momento, Piqué no había pronunciado ninguna palabra respecto a la joven que le robó el corazón. Solo había fotos de los paparazzis, quienes evitaron involucrarse en la relación y no dieron detalles sobre la mujer que acompañaba al futbolista. Varios meses después, el defensor comenzó a seguirla en Instagram y, también, cambió su foto de perfil por una más personal.

Gerard Piqué a los besos con su nueva novia. Foto: Instagram/elgordoylaflaca.

Entre otros cambios, el futbolista español actualizó este jueves el perfil de su cuenta oficial de Instagram. Además de aclarar que es jugador de Barcelona, agregó que es presidente y fundador de la empresa Kosmos, donde Clara Chía Marti, su actual novia, trabaja como organizadora de eventos.

Hace poco días, se conoció que la joven de 23 años tiene en su oficia los 15 Premios Grammy que ganó Shakira a lo largo de toda su carrera. Los galardones habían sido trasladados hace tiempo por orden de Piqué para darle prestigio al establecimiento.

La cantante colombiana ya hizo un reclamo para que se los devuelvan, pero de momento, no tuvo éxito y estaría pensando en elevar el caso a la Justicia en caso de no tener respuestas positivas de parte del futbolista.



El supuesto hijo de Shakira

Óscar Galeano, el joven colombiano que dice estar totalmente convencido de que sus padres son Shakira y el actor Santiago Alarcón, reveló cómo se enteró de la situación.

En el programa “Lo sé todo” de Canal 1 Colombia, Galeano dijo que a sus cuatro años descubrió que la cantante y el actor eran sus papás. “Tengo un recuerdo de él (Alarcón), que fue con cuatro amigos a buscarme y nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie “El man es Germán” mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”, reveló Óscar.