Macri y Cristina Kirchner. Foto: NA.

Mauricio Macri se refirió a la posibilidad de un encuentro con la vicepresidenta, Cristina Krchner. El expresidente dejó la puerta abierta a un eventual encuentro, pero aclaró que con la condición de que sea con “la Constitución sobre la mesa”.

“Con la Constitución sobre la mesa, sí”, afirmó el líder del PRO al ser consultado sobre la posibilidad de concretar una reunión con la titular del Senado.

Macri se expresó así durante una recorrida por Junín, ante una pregunta de un cronista de Noticias Junín, luego de que distintos referentes del Frente de Todos no descartaran la posibilidad de un encuentro entre ambos.



Qué dijeron desde el oficialismo

El senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, habló más temprano acerca de un eventual cara a cara entre los dos principales referentes de la política argentina.

“Ella nunca ha puesto límites para nada. No quiero hacer elucubraciones, el tiempo lo dirá, pero ella no ha puesto límites”, aseguró.

En declaraciones radiales, el presidente del Instituto Patria fue consultado sobre si no descartaba que efectivamente pueda haber un encuentro entre Cristina Kirchner y Macri, a lo que respondió: “No, para nada”.

Por otro lado, Alberto Fernández volvió a convocar al diálogo a la oposición. También llamó a la reflexión a los distintos sectores políticos.

“Vivimos un simbronazo como sociedad, con lo que pasó a Cristina, y eso debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Le costó demasiado a la democracia para que a esta altura de los acontecimientos no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo”, afirmó el mandatario.

En la misma línea, continuó: “Un diálogo se genera con todos, no con los que pensamos lo mismo. Porque si excluyo a alguien estoy imponiendo un monólogo”.