Marcelo Gallardo, técnico de River. Foto: NA.

El ciclo de Marcelo Gallardo es el más exitoso en la historia de River, aunque actualmente está pasando una crisis con un difícil 2022. Con dos derrotas en la semana, los ánimos no son los mejores y ya se murmulla que Napoleón podría dejar el club o al menos eso es lo que afirmó Carlos Fernando Navarro Montoya, ex Boca, quien lanzó la bomba.

“Tengo una certeza y es que el antídoto contra los malos resutados y la irregularidad (de River) es Gallardo”, dijo el exarquero y continuó: “Pero creo también que se está muy cerca del final del brillante ciclo de Gallardo”.



Intolerancia y desgaste

“Uno se vuelve más intolerante, es antinatural tanto tiempo en un lugar y tal vez no le llegás a los futbolistas”, dijo respecto al momento de Gallardo en River.

“Uno cuando está mucho tiempo en un lugar, la rutina es de las cuestiones que más erosionan las relaciones, en cualquier relacion, y un ciclo como el de Gallardo, tan competitivo, con tantas cuestiones, yo creo que este es un momento complejo”, agregó.

“Yo sinceramente no veo a Gallardo más allá de octubre en River. Hablo por intuición o presunción y puedo estar equivocado, pero es lo que veo”, cerró.



El contrato del Muñeco

A fines del 2021, Gallardo renovó por un año. Desde el club no hay voz oficial que se manifestara sobre este rumor y habrá que esperar cómo terminará la temporada el Millo que aún pelea por la Copa Argentina y tiene chances en el torneo.