Dólar. Foto: NA.

El proyecto de Presupuesto 2023 autoriza nuevos destinos para los fondos que se exterioricen en el marco del blanqueo de la construcción, como usar dólares no declarados para la compra de inmuebles usados y pagar importaciones.

Con ese fin, la iniciativa incorpora dos artículos vinculados con los fondos que se blanqueen al amparo de la Ley N° 27.613 -de Incentivo a la Inversión, Construcción y Producción Argentina- promulgada el 22 de agosto último.

Así, el artículo 71 estipula que los fondos que se declaren también podrán destinarse a la adquisición de un inmueble usado, cuando hasta el momento solo pueden comprarse unidades nuevas o en construcción.

En este caso, la compra de propiedades usadas deberá ser destinada a vivienda de quien blanquea y su familia o, por un plazo no inferior a 10 años, a alquiler con destino exclusivo de casa-habitación. Un contribuyente podría tener otros inmuebles y comprar uno usado para vivir y así beneficiarse con el blanqueo.

Además, la compra del inmueble deberá ser igual o inferior a dos veces el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales para inmuebles con destino casa-habitación al 31 de diciembre del período fiscal inmediato anterior al de la adquisición, según el proyecto.



Importaciones

Otro de los artículos, el 72, permitirá usar dólares sin declarar para ingresar al país mercaderías del exterior, algo que hasta ahora solo tiene la industria de la construcción, por el blanqueo.

El proyecto crea el “Régimen de Incentivo a la Inversión y Producción Argentina” a través del cual los residentes en la Argentina podrán blanquear dólares en el país y en el exterior durante un año solo para pagar importaciones para consumo, incluidos servicios destinados a procesos productivos.

Los fondos deberán depositarse en una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Inversión y Producción Argentina en la forma y en los plazos que establezcan la AFIP y el Banco Central. El impuesto que deberán pagar es similar al que se estableció para la construcción.