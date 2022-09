Sergio Massa. Foto: NA.

El Ministerio de Economía presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Presupuesto para 2023. Allí, dejaron definida cuál es la hoja de ruta que esperan para la economía: contemplan una inflación del 60% y un crecimiento del 2%, mientras no prevén nuevos impuestos ni cambios en las retenciones a las exportaciones.

La iniciativa también incluye una estimación del dólar a casi $270 para fines del 2023 y un déficit fiscal del 1,9% sobre el Producto Bruto, en línea con lo que contempla el acuerdo con el FMI.

“Vamos a bajar el déficit ordenando la macroeconomía y reduciendo la emisión monetaria, que además ayudará a bajar la inflación”, indicaron fuentes de primera línea del Ministerio de Economía.

La elaboración del proyecto se realizó sobre una base de inflación de 95% para 2022. “Presentamos un presupuesto realista para que no suceda lo del año pasado, porque además no puede haber una nueva prórroga, sería el cierre del Estado”, advirtieron desde el Palacio de Hacienda.

Indicaron que la reducción del déficit se producirá en gran parte por una baja del 0,6% del Producto por menores subsidios y por mayores recursos generados por los planes Gas IV y Gas V anunciados.



Las claves del proyecto

Por otro lado, el Gobierno espera una mejora de 4% en el Producto Bruto. Se estima que en 2023, registren una desaceleración en ese crecimiento, que quedaría así en 2% anual, una velocidad que el Gobierno espera que se sostenga incluso hasta 2025.

El tipo de cambio administrado por el BCRA terminaría el 2023 con una variación de 62,1%, un ritmo similar al de la suba de precios. De esa forma, su precio al finalizar el año sería de 269 pesos.

Las partidas presupuestarias que el Gobierno habilitó para las subvenciones a los servicios públicos serán casi 0,6 puntos del PBI más bajos que este año. De esa forma, prácticamente toda la necesidad de ajuste fiscal podría provenir por esta vía. Los subsidios al transporte, por su parte, también se reducirán en un 0,1% del Producto.