Gorosito, Pusineri, Ibarra y Dabove, los técnicos de los punteros del torneo. Foto: NA.

El jueves el puntero era Boca, pero este viernes hay un único líder hasta el inicio de la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol: Gimnasia y Esgrima de La Plata. El Lobo platense venció 2 a 0 a Arsenal y mira a todos desde arriba. Sin embargo, el Decano y el Xeneize pueden superarlo, nuevamente, en caso de ganar y no hacerlo el equipo de Gorosito ante Central Córdoba. Conocé qué rivales le quedan a cada protagonista a falta de ocho fechas para el final del campeonato.



Gimnasia y Esgrima de La Plata – 1° del torneo con 36 puntos

Gimnasia y Esgrima de La Plata, el líder del campeonato. Foto: NA.

El Lobo aprovechó el empate de Atlético Tucumán y llegó a la cima después del triunfo ante Arsenal con goles de Sosa Acosta y Colazo. El equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito depende de sí mismo para coronarse campeón, por primera vez en su historia, del fútbol argentino.

Fecha 20: vs. Central Córdoba (V)

Fecha 21: vs. Tigre (L)

Fecha 22: vs. Barracas Central (V)

Fecha 23: vs. Boca (L)

Fecha 24: vs. Banfield (V)

Fecha 25: vs. San Lorenzo (L)

Fecha 26: vs. Argentinos (L)

Fecha 27: vs. Talleres (V)



Atlético Tucumán – 2° del torneo con 35 puntos

El equipo de Pusineri quiere gritar campeón. Foto: NA.

El Decano rescató un empate ante Talleres y perdió la oportunidad de ser el único líder. Después de su derrota en La Bombonera, el equipo de Lucas Pusineri acumuló tres igualdades consecutivas y no pudo volver al triunfo.

Fecha 20: vs. Atlético Tucumán (V)

Fecha 21: vs. Estudiantes de La Plata (L)

Fecha 22: vs. Patronato (V)

Fecha 23: vs. Platense (L)

Fecha 24: vs. Racing (V)

Fecha 25: vs. Rosario Central (L)

Fecha 26: vs. Unión (L)

Fecha 27: vs. Defensa y Justicia (V)



Boca – 3° del torneo con 35 puntos

Darío Benedetto renovó las esperanzas de Boca. Foto: NA.

El Xeneize, quien era puntero del campeonato hasta el viernes, acumula cinco victorias al hilo y es uno de los grandes ‘cucos’ en la recta final del torneo argentino. Por su mística y la vuelta al gol de su goleador Darío Benedetto, Boca quiere una nueva estrella.

Fecha 20: vs. Huracán (L)

Fecha 21: vs. Godoy Cruz (V)

Fecha 22: vs. Vélez (L)

Fecha 23: vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata (V)

Fecha 24: vs. Aldosivi (L)

Fecha 25: vs. Sarmiento (V)

Fecha 26: vs. Newell’s (V)

Fecha 27: vs. Independiente (L)



Huracán – 4° del torneo con 33 puntos

Cristaldo, el goleador y figura de Huracán. Foto: Twitter @CAHuracan.

El Globo de Diego Dabove rescató un empate frente a Barracas Central, como local, y perdió la oportunidad de recortarle puntos a Gimnasia. Después del triunfo 2 a 0 ante Central Córdoba, sumó dos igualdades y no volvió a conocer la victoria.

Fecha 20: vs. Boca (V)

Fecha 21: vs. Banfield (L)

Fecha 22: vs. San Lorenzo (V)

Fecha 23: vs. Talleres (L)

Fecha 24: vs. Argentinos (V)

Fecha 25: vs. Estudiantes de La Plata (L)

Fecha 26: vs. Platense (L)

Fecha 27: vs. Patronato (V)



Godoy Cruz – 5° del torneo con 32 puntos

Martín Ojeda, el referente de Godoy Cruz. Foto: NA.

El conjunto mendocino es una de las grandes sorpresas del campeonato. De la mano de su figura, Martín Ojeda, el equipo dirigido por la dupla técnica Orsi-Gómez pasó de escaparle al descenso a pelear el campeonato.

Fecha 20: vs. Barracas Central (V)

Fecha 21: vs. Boca (L)

Fecha 22: vs. Banfield (V)

Fecha 23: vs. San Lorenzo (L)

Fecha 24: vs. Talleres (V)

Fecha 25: vs. Argentinos (L)

Fecha 26: vs. Patronato (L)

Fecha 27: vs. Estudiantes de La Plata (V)



Otros contendientes que aún se ilusionan con el título

Racing (6°), Argentinos (7°), River (8°), Platense (9°) y Newell’s (10°) completan el podio de los diez primeros del campeonato. Si bien están algo lejos del líder Gimnasia, todavía tienen muchas chances matemáticas de pelear el torneo y tendrán un rol más que importante en recta final del fútbol argentino.