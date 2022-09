River podría volver a jugar contra Boca Foto: NA.

La derrota 1 a 0 en el Superclásico podría ser cosa del pasado para River. Antes de fin de año, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo tendría la nueva oportunidad de volver a enfrentar a su máximo rival. Pero primero, deberá ganarle a Banfield en las semifinales del Trofeo de Campeones, competición que debió disputarse en 2020, pero fue suspendida por el Coronavirus.

Si bien todavía no es oficial, la fecha elegida para el partido de semifinales sería el 9 de noviembre en un estadio neutral y con hinchas de ambos clubes. Sin embargo, desde Núñez pedirán que el encuentro sea modificado porque perdería a dos de sus pilares: Franco Armani y Nicolás de la Cruz. El arquero y el mediocampista uruguayo estarían participando del Mundial de Qatar 2022, con sus respectivas selecciones.

El elenco Millonario y el Taladro llegaron a esta instancia tras ser subcampeones de la Superliga 2019/20 (River) y de la Copa Maradona (Banfield). Boca terminó siendo el campeón de ambas competiciones de la mano del entrenador Miguel Ángel Russo.

De esta manera, como había anticipado el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, el Xeneize podría participar de una nueva final antes de que finalice la temporada. Y para ponerle algo más de picante, podría ser ante su clásico rival: River.



Las llaves del Trofeo de Campeones

Semifinales: Banfield vs. River (en principio el 9 de noviembre en estadio neutral)

Final: Boca vs. ganador del duelo entre Banfield y River.



Gallardo después de la derrota ante Banfield en el torneo local

“Estas dos derrotas consecutivas transformaron nuestra irregularidad de todo el año en una racha negativa. Hoy no jugamos mal, pero cometimos dos errores que nos costaron caro. No nos estamos encontrando como equipo y esa es mi responsabilidad porque no conseguimos conformar un conjunto confiable”, manifestó el Muñeco, en conferencia de prensa.