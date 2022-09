Alberto Fernández. Foto: NA.

Alberto Fernández condenará la violencia política y hará una referencia al intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando le toque exponer, el próximo martes, en la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

También llamará al diálogo y al cese de las hostilidades en Ucrania, tras la invasión por parte de Rusia, e insistirá con el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas y con la demanda de justicia y condena a los responsables del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, en 1994 en Buenos Aires.

Además, está previsto que mencione y celebre ante la ONU el 40° aniversario de la recuperación de la democracia en el país que se cumple el año próximo.

El jefe de Estado terminará de pulir los detalles de su discurso el próximo domingo, antes del comienzo de las actividades previstas para comienzos de la semana que viene en el país norteamericano, donde también se espera que mantenga encuentros con otros mandatarios, como el español Pedro Sánchez y el francés Emmanuel Macron.

Fernández, que viajará este sábado por la noche rumbo a Estados Unidos, estará acompañado por una pequeña comitiva, integrada por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el canciller, Santiago Cafiero; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y la primera dama Fabiola Yañez. Su hoja de ruta también prevé una escala en Houston, para entrevistarse con petroleros.

Será el primer discurso que brindará el jefe de Estado argentino ante la Asamblea General de la ONU de manera presencial, desde que asumió en el cargo, a fines de 2019.



Agenda en EE.UU.

En Nueva York, Fernández también asistirá a un encuentro del Banco de Desarrollo de América Latina el lunes que viene y ese mismo día encabezará en el consulado general del país la presentación de la muestra “ESMA, memoria argentina para el mundo”: será la primera vez que se exponga en el extranjero.

En la tarde del lunes se llevará adelante la Cumbre sobre la “Transformación de la Educación” global. De ese congreso tomará parte el ministro de Educación, Jaime Perczyk, que ya se encuentra en Estados Unidos.

El martes el mandatario nacional pronunciará su discurso ante la ONU y compartirá actividades con Sánchez y Macron, además de exponer sobre cómo “Enfrentar desafíos globales: una perspectiva latinoamericana”, en la universidad local The New School.

En tanto, el próximo miércoles, está previsto que el jefe de Estado se reúna en Houston con directivos de empresas del sector hidrocarburífero que aún no poseen inversiones en la Argentina, y a las que buscará seducir blandiendo especialmente el potencial que atesoran las reservas no convencionales de Vaca Muerta.

Se anuncian una exposición de Fernández y un almuerzo, del que tomarían parte representantes de unas 80 compañías. Hace apenas días, el ministro de Economía, Sergio Massa, viajó a la misma ciudad estadounidense, en el marco de una pretenciosa gira por el país norteamericano, y se reunión con autoridades de firmas del rubro petrolero que sí operan en territorio argentino. En Houston, el presidente estará acompañado por el titular de YPF, Pablo González, presidente de YPF.

Finalmente, por el lado del canciller Cafiero, se anuncian encuentros con sus pares de Estados Unidos, Antony Blinken; de China, Wang Yi; y de la India, Subrahmanyam Jaishankar, entre otras actividades y reuniones, algunas de ellas en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organismo que preside (pro tempore) Fernández.