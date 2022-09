Copa Davis. Foto: NA.

Argentina no pudo ante Croacia y consumó su eliminación tras caer 3-0 en las Finales de Copa Davis 2022. Máximo González junto a Horacio Zeballos, en dobles, tampoco tuvieron alegrías.

La dupla se enfrentó a Nikola Mektic y Mate Pavic, no pudieron torcer la historia y sumaron una nueva derrota en la despedida en sets corrido por 2-6 y 5-7.

El encuentro en dobles quedó de carácter decorativo ya que en la previa Argentina había quedado eliminada tras la derrota de Cerúndolo, 27 en el ranking mundial de la ATP, frente a Coric.



Las derrotas de Báez y Cerúndulo

Báez en el primer turno no tuvo el mejor arranque en el primer set ya que se vio superado ampliamente por su rival que propuso un juego demoledor y con ello, redondeó un 6-1.

En la segunda manga, Báez logró superar el mal trago y no solo se afianzó en el partido, sino que se sintió más cómodo y luego de tener un inicio luchado, logró quebrar el saque del croata y así encaminó el juego a su favor con 6-3.

Ya en el tercer set, el bonaerense disputó un emparejado juego, incluso logró ponerse 2-3, pero Gojo recuperó el quiebre que había sufrido en el game anterior y estiró la diferencia a 4-2 para luego adjudicarse el triunfo sin sobresaltos con un 6-3.

Por su parte, Cerúndolo no la tuvo para nada fácil ante Coric que desplegó un gran nivel desde el inicio con un cómodo 3-1, y pese a la recuperación del argentino -que llegó a igualar el game, el croata desplegó su dominio quebrando los saques y se llevó la primer manga por 6-4.

En el segundo set, el bonaerense de 24 años, mostró una interesante performance y luchó hasta el final logrando llevar la manga al tie-break luego de igualarla en tres oportunidades, pero Coric volvió a relucir su gran jornada y se llevó el punto 7-6 (8-6) y dejó a la Argentina eliminada.