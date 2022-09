La imagen de Maradona era similar a la del Mundial del ’86.

El 25 de noviembre de 2020 falleció Diego Maradona. Sin embargo, las personas creen que el ‘Pelusa’ dejó su aura en ciertas partes del mundo. En el barrio porteño de Recoleta, dos amigos que estaban en un kiosco, vieron reflejado el rostro de Maradona en el paño de una silla.

En diálogo con TN y La Gente, Víctor descubrió la sorpresiva imagen que quedó marcada en el asiento. En un principio, pensó que era una mancha, pero después aseguró que no. Con su amigo Facundo, testigo de la presencia del ‘Diego’, tomaron una foto y la compartieron para que la piense que “no están locos”.



“Era igualita”

“Era el Diego del ’86. La imagen era igualita. Le pregunté a Facundo si él veía lo mismo que yo y me dijo que sí”, comentó Víctor, mientras tomaba agua en el local cuando su amigo se levantó de la silla y vio el rostro del mismísimo Diego Armando Maradona. Para comprobar su teoría, le preguntaron a varios clientes qué veían en el asiento y todos confirmaron: “Es el Diego del ’86”.

Diego Maradona en el paño de una silla. Foto: TN y La Gente.

Los amigos confesaron que, en un principio, se sintieron asustados por el hecho: “Lo primero que pensé fue que mi amigo tenía una remera con la imagen de Maradona y como estaba sentado ahí, de alguna manera la imagen se traspasó al sillón. Pero no fue así porque Facundo tenía un buzo mostaza. Además, nunca apoyó la espalda en el respaldo”.

Y agregó Víctor con lujo de detalles: “Nunca lo toqué a Maradona por eso extendí la mano para tocar la imagen y juro que desapareció. Froté la pana para ver si el sillón estaba manchado pero no. Ahora está de un gris impecable”.

Anonadados, los amigos todavía no encuentran una explicación lógica respecto a la situación que les tocó vivir en el kiosco de Recoleta, pero creen que Diego apareció en ese momento para “dar un mensaje” en el año del Mundial de Qatar 2022.