Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

Es de público conocimiento que Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen un elevado estándar de vida rodeado de lujos. Sin embargo, los cifras eran un misterio hasta esta semana. El periodista Augusto Tatúfoli se encargó de filtrar los números de los gastos mensuales de la familia.

Mientras hablaban de la reciente incorporación de Icardi al Galatasaray, de Turquía, en el programa ‘Los ángeles de la mañana’, Tartu brindó detalles de las negociaciones económicas y sorprendió a todos al comentar que la familia necesita entre 400 mil y 500 mil euros al mes para vivir.

“Mauro estaba cobrando 10 millones de euros por año (en el Paris Saint-Germain). En Turquía no podían pagarle ese monto, entonces los cataríes dijeron que se harían cargo de parte del sueldo y le abonarían 6 millones de euros anuales”, detalló el periodista de espectáculos. Y agregó: “los turcos le dijeron que solo le podían ofrecer extra 750 al año, o sea 60 por mes, porque en Turquía no es tan caro vivir”.

En ese instante, Tartu reveló con lujo de detalles: “Ellos estaban acostumbrados a un nivel de vida en el que Wanda gastaba aproximadamente entre 400 mil y 500 mil euros para vivir. Su entorno explica que ese dinero va a la casa de Milán, los colegios internacionales a los que van sus hijos y demás”.



Los rumores de descontento en ‘¿Quién es la máscara?’

Algunos medios nacionales informaron que no les cayó para nadie bien a los productores del programa su imprevisto viaje a Europa. Rápidamente, Wanda hizo su descargo en las redes sociales: “Soy así: no hago lo que no me gusta que me hagan. No me meto en la vida de nadie. No jodo. Soy muy directa y quizás ese sea mi error. Cero zorra y mentirosa. Por eso siempre di la cara, hablé y dije lo que pensaba”.