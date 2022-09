El nuevo look del Pollo Álvarez. Foto: captura de video.

Con barba fue como conocimos desde toda la vida a Joaquín ‘El Pollo’ Álvarez. Sin embargo, en los últimos días, el conductor televisivo cambió de look y sorprendió a todos sus seguidores y, también, hasta sus propios compañeros de trabajo.

“Qué onda… Me afeité a cero. ¿Qué opinan? Quiero saber opiniones, ¿de cuánto parezco? ¿Está bien o mal? Yo me siento raro”, había preguntando El Pollo en una publicación de Instagram tras su novedoso cambio personal.

El nuevo cambio de look del Pollo Álvarez. Créditos: Twitter @NosotrosElTrece.

Por su parte, este viernes sus compañeros del programa ‘Nosotros a la mañana’ también bromearon al respecto. “¿El Pollo vuelve el lunes? Le ponemos toda la onda al reemplazo que estuvo muy bien, ¿pero el Pollo vuelve?”, consultó Ariel Wolman. Y Carlos Monti agregó: “¿Quién es este?”.

Al ser indagado por su sorpresivo cambio de look, Joaquín Álvarez solo dijo: “Ya voy a contar por qué me afeité”, dando a entender que tal vez pudo ser motivo de alguna apuesta o promesa. Además, el conductor reveló que recibió el visto positivo por parte de su suegra, quien lo elogió su ‘nueva imagen’. “Igual estoy contento porque me mandó un mensaje Abi (la suegra) diciendo que le gusta el look. Y eso es muy importante para mí”, expresó El Pollo.



Su felicidad por la figurita de Messi y la respuesta del astro argentino

Hace poco días, Álvarez había sido noticia después de que el capitán del seleccionado argentino reaccionara a un video suyo tras tocarle la figurita del actual futbolista del PSG. “¡Sí! ¡Vamos Messi! Ya fue el álbum, chicos, nos vimos”, dijo desbordado de alegría El Pollo, en un video que compartió a través de sus redes.

Al rato, la publicación tuvo tanta repercusión que le llegó al mismísimo Lionel Messi, quien le comentó: “Jajajajajaja ¡qué personajes! ¡qué bueno!”.