Marcelo Gallardo, el técnico de River. Foto: NA.

La derrota sufrida en el Superclásico ante Boca y la posterior caída contra Banfield, en el Monumental, retumbaron fuerte en los pasillos de la institución de Núñez. Inmerso en esta ‘pequeña’ crisis futbolística, Marcelo Gallardo tomó una peculiar decisión en la antesala del clásico de este domingo ante San Lorenzo.

Este sábado, el plantel debía presentarse a entrenar por la tarde a las 17.30 para luego quedar concentrado para el partido contra el Ciclón. Sin embargo, el Muñeco decidió convocar a todos sus futbolistas antes del mediodía para almorzar juntos y descansar antes del entrenamiento. Al igual que la semana pasada, la intención del entrenador es fortalecer la unión del grupo, que todos tiren para adelante y puedan revertir este flojo presente futbolístico.

Respecto al posible once titular que jugará mañana en el estadio Pedro Bidegain, se confirmaron los regresos a la titularidad de: Milton Casco y Enzo Pérez. La única duda de Gallardo es: Lucas Beltrán o Miguel Borja. En la práctica de esta tarde, el técnico no aclaró esta incógnita y no se descarta que haga algún que otro cambio en el equipo.



El posible XI de River para enfrentar a San Lorenzo

Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Santiago Simón, Agustín Palavecino; Pablo Solari; Lucas Beltrán o Miguel Borja.



Navarro Montoya dijo que Gallardo se irá de River

“Tengo una certeza y es que el antídoto contra los malos resultados y la irregularidad (de River) es Gallardo”, expresó el exarquero. Y agregó: “También creo que está muy cerca el final del brillante ciclo de Gallardo”.