Henry Silva.

Uno de los villanos más conocidos del cine. Henry Silva falleció debido a “causas naturales” según informaron sus allegados. El actor tenía 95 años y formó parte de innumerables proyectos de Hollywood junto a otros grandes actores.

El actor participó en 140 series y películas entre 1950 y 2001. Algunas de las películas más recordadas son “La gran Estafa” de 1960, y “El embajador del miedo” de 1962. Además, compartió 4 veces la pantalla con Frank Sinatra.

Deana Martin, la cantante hija de Dean Martin, compartió la triste noticia en redes sociales: “Nuestros corazones lloran la pérdida del querido Henry Silva, uno de los más agradables, amables y talentosos hombres a los que tuve el placer de contar entre mis amigos. Él era el último con vida de las estrellas originales de “La gran estafa”. Te amamos Henry, y te extrañaremos” escribió.

Our hearts are broken at the loss of our dear friend Henry Silva, one of the nicest, kindest and most talented men I’ve had the pleasure of calling my friend. He was the last surviving star of the original Oceans 11 Movie. We love you Henry, you will be missed 🥲 pic.twitter.com/sFOFqRVuU7

Algunos de sus proyectos más importantes

El interés por el cine se manifestó muy tempranamente y a los 13 años dejó el colegio para inscribirse en clases de teatro. Al mismo tiempo, buscaba trabajos relacionados con el mundo del espectáculo.

Henry Silva tenía ascendencia italiana y puertoriqueña, pero a menudo lo llamaban para papales de personajes coreanos, venezolanos, nativos americanos y japoneses.

Su primera gran oportunidad fue “La gran estafa” en la que participó junto a increíbles actores como Sinatra, Martin, Sammy Davis Jr. y Angie Dickinson. Tres años después, volvió a trabajar con Sinatra en “El embajador del miedo”, con él protagonizó una escena de pelea. Fue un momento clave en su carrera.

Gran parte de sus roles fueron de villanos o gangsters, pero le daba muchísima versatilidad a sus roles en el cine y también en las ficciones de televisión. Durante los años 80 participó en proyectos con actores como Chuck Norris, Burt Reynolds y Steven Seagal. También fue la voz de Bane en “Batman: la serie animada”.

Su última aparición fue en 2001, en la versión de “La gran estafa” en la que participaron, entre otros, George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt y Julia Roberts.