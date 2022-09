La Final de la Copa América 2021 generó mucha alegría en el pueblo argentino, pero también provocó muchas cargadas y peleas entre futbolistas de ambos países. Rodrigo De Paul es una de las piezas fundamentales para el funcionamiento de la Scaloneta y cuenta con un carácter muy específico. El mediocampista del Atlético Madrid comparte equipo con Matheus Cunha, quien contó sus charlas con el ex Racing.

“Con Rodrigo De Paul no hablamos mucho de Brasil y Argentina porque hay peleas. De hecho, si hay una pelea, no puedo escuchar nada cuando están bromeando sobre algo de superioridad. No acepto. Pero claro, es un clima sano porque son mis compañeros”, destacó el delantero.

Además, el jugador brasileño contó en ESPN Brasil: “Trabajamos día a día y no hay forma de crear un ambiente aburrido por eso. Pero una vez que nos ponemos la camiseta amarilla y ellos la blanca y celeste, no hay mucho que hacer”. Y agregó: “Lucharemos cada uno por lo suyo y espero que el pueblo brasileño siempre se vaya más feliz”.

Por último, habló sobre el clásico ante Real Madrid que se aproxima: “El mayor clásico de mi carrera es Brasil y Argentina (risas). Jugar Real Madrid y Atlético es un ‘top2’ y pelear ahí, porque afecta a toda la ciudad. Te sientes privilegiado de estar jugando en un espectáculo tan grande”.