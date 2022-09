El video muestra al hombre que salió corriendo. Foto: TikTok.

No fue la mejor cita: el video de una pareja que estaba cenando en un local se viralizó en redes al mostrar la reacción del novio cuando vio a un hombre sacar un arma para amenazar a los comensales. “¡Amiga, no es por ahí!”, fue uno de los comentarios más populares que recibió el sorprendente video.

El hecho ocurrió en México y fue filmado por las cámaras de seguridad del local. Allí se puede ver a un hombre con gorra blanca y barbijo entrar a la zona de las mesas del exterior de un restaurant y desenfundar una pistola que tenía guardada en una mochila.

El asaltante apuntó rápidamente a una de las dos parejas que estaba en el lugar y le dio la espalda a dos de las personas que se encontraban en la mesa que daba la calle. Ahí se despertó la polémica. La mujer se quedó observando los movimientos del delincuente y, cuando se volteó a chequear a su pareja, descubrió algo insólito: él ya no estaba en su lugar.

¿Qué fue lo que sucedió? Segundos antes, la filmación revela que mientras la mujer observaba al ladrón, el hombre se paró de su silla rápidamente y salió corriendo, dejándola sola. Cuando ella volteó a mirar, llegó a verle escapando por la calle sin mirar atrás.





El video despertó polémica en las redes sociales: mientras algunos defendían al hombre diciendo que ella también podría haber escapado, la mayoría estuvo de acuerdo que podría haberle ayudado a huir también. “¿Cómo va a reaccionar cuando lo necesites?”, preguntaron muchos.