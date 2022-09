Traslado de detenido por atentado contra CFK. Foto: Télam / Julián Álvarez.

La Justicia avanza a cada instante en procura de esclarecer los hechos relacionados al intento de magnicidio contra Criostina Kirchner. A medida que pasan las horas y los días se van reuniendo más elementos de prueba contra los presuntos responsables del hecho (hay cuatro detenidos) y con ese marco es que ahora la Justicia ha rechazado de plano el pedido de excarcelación de Gabriel Nicolás Carrizo, el cuarto detenido y referente del grupo conocido como “la banda de los copitos”, informaron fuentes judiciales.

Pese a que la decisión judicial había sido adoptado el pasado viernes a última hora, recién se dio a conocer este domingo en horas de la tarde, y fue tomada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, tras considerar que la liberación del imputado podía poner en riesgo la investigación, tal como habían opinado el fiscal Carlos Rívolo y la querella que encabeza José Manuel Ubeira.

Carrizo, detenido desde el último miércoles, está acusado de haber tomado parte, prestando su acuerdo y cooperación, junto con, cuanto menos, Femando André Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Agustina Mariel Díaz, en la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Fernández de Kirchner.



Los argumentos de la jueza

La magistrada consideró al justificar su decisión que “para el caso de recuperar su libertad, existen circunstancias fundadas, suficientes y razonables -más allá de la sola contemplación de la escala penal- para considerar que Nicolás Gabriel Carrizo podría entorpecer esta pesquisa y/o frustrar el accionar de la justicia sustrayéndose eventualmente de la misma”

“En definitiva, la situación particular de Nicolás Gabriel Carrizo pone de manifiesto que los denominados riesgos procesales, lejos de conjurarse, se hallan latentes y resulta razonable presuponer la concreción y materialización de los mismos por parte del nombrado”, agrega Capuchetti, en su resolución.

Subrayó que “en virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y la querella y teniendo en cuenta que, de momento, existen riesgos procesales que no pueden ser neutralizados con otros medios de coerción menos lesivos que el encarcelamiento, habré de rechazar la solicitud efectuada”

También informó que “en atención a las expresiones efectuadas por el imputado al momento de prestar declaración indagatoria, habré de solicitar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que arbitre los medios necesarios a los efectos de que se le brinde apoyo psicológico como así también que se extremen los recaudos a los efectos de salvaguardar su integridad física, tal como se dispuso oportunamente respecto de los restantes imputados”.