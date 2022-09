Nueva función para los reels. Foto: Instagram.

Instagram está probando una función muy esperada para los creadores de contenido, se trata de las propinas. La red social lanzaría una forma de monetizar los Reels y esta herramienta, que por ahora solo se testeó de manera interna, se llama Regalos.

La nueva funcionalidad, descubierta por un investigador de aplicaciones, fue confirmada por un vocero de Meta, quien declaró que se trata de un prototipo y que no saldría al público hasta que esté completamente lista.

Similar a las herramientas de propinas de TikTok y Twitter Gifts, permitirá a los creadores monetizar sus contenidos. A través de una nueva opción, los seguidores podrán enviarle regalos a usuarios que tengan habilitada la función.

Al igual que todas las herramientas que se testean de manera interna, se desconoce cuándo Instagram tiene pensado desplegar Regalos a todos usuarios. Pero lo más probable es que Instagram lance la función primero a los creadores de contenido e influencers, para no quedarse atrás de plataformas TikTok o Twitter.



Aumentar el contenido

Instagram quiere que los creadores de contenido aumenten el uso del formato Reel. Solo el 22% de los contenidos publicados por los influencers en julio fueron Reels, según el reciente estudio de HypeAuditor, que analizó más de 77 millones de publicaciones en Instagram de su base de datos interna.

Las fotos fueron el tipo de publicación más popular en julio, constituyendo el 42% del contenido en la plataforma. Las publicaciones en carrusel, que pueden incluir tanto fotos como vídeos, representaron el 26%, y los contenidos de vídeo normales, es decir, los vídeos que no son Reels, representaron alrededor del 9,6% del contenido de Instagram en julio.

Habrá que ver si dandole una recompensa a los creadores de contenido, a través de los llamados “regalos”, pueden aumentar la cantidad de Reels que hay en la plataforma y así competir con el formato de TikTok.