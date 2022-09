Matías Defederico y Cinthia Fernández. Foto: NA.

La disputa legal entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por sus hijas sumó un nuevo capítulo a la novela. En las últimas horas, Analía Frascino, madre del exfutbolista, culpó a la bailarina por una enfermedad que viene sufriendo hace tiempo a causa del estrés vivido por la tensa relación que mantiene su hijo con su expareja.

“Mi salud está afectada hace tiempo, sufro de alopecia nerviosa y por eso se me cae el pelo. Se me están cayendo las lágrimas porque nunca nadie me había preguntado por cómo estoy yo con todo esto. Las lágrimas me nublaron la vista”, fueron las palabras que le envío Frascino al locutor Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Entre otras cosas, Analía admitió que no le gustó para nada la forma de la notificación sobre la medida cautelar que le puso la panelista de Momento D. “No era necesario subir cosas de ese momento y con un policía era suficiente”, expresó respecto a los videos que compartió Fernández, en los cuales se ve a un patrullero dirigiéndose hacia su domicilio.



La denuncia de Frascino contra Cinthia Fernández

En agosto, la madre de Defederico recurrió a la Justicia para denunciar a su exnuera por “hostigamiento y violencia doméstica”, debido a que, días antes, la había acusado públicamente de haberle hecho brujerías. “Me dejaron un fémur humano en la puerta de mi casa”, detalló Frascino.

“Con excelente criterio jurídico, la Fiscalía 39 de CABA, procedió al archivo de la denuncia formulada contra Cinthia Fernández porque la misma resultaba insignificante y atípica. Una victoria más”, compartió Roberto Castillo, abogado de Fernández, a través de una historia en Instagram.

Por último, la panelista le dedicó unas fuertes palabras a su exsuegra: “Espero que ahora sí deje de molestar a mis hijas. Y que en caso de que no acate la orden judicial, esta mujer tenga el castigo que la Justicia determine por su desobediencia. Gracias y perdón a los policías de la comisaría 15 que actuaron muy bien”.