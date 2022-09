Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin. Foto: NA.

Este sábado, desde las 21 de Argentina, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se verán las caras nuevamente en la ‘trilogía’ de combates entre el boxeador mexicano y el kasajo. En la entrevista post-pesaje, el oriundo de Guadalajara, México, prometió derribar al asiático antes del noveno round. La pelea se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La rivalidad entre el mexicano y el kasajo comenzó en 2017. En ese primer combate, los jueces decretaron un empate en sus tarjetas. Sin embargo, muchos fanáticos vieron a Golovkin como triunfador. Al año siguiente, hubo una revancha en la cual Álvarez resultó vencedor con mucha polémica, ya que los expertos vieron un empate.

Después del segundo combate, Canelo evitó a ‘Triple G’, como es apodado Golovkin, y derrotó a todos los campeones en las 168 libras para barrer con la división, un mérito que lo llevó a ser considerado como el “mejor libra por libra” dentro del mundo del boxeo.

Victoria de Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin. Foto: NA.

Por su parte, Golovkin venció al canadiense Steve Rolls y al ucraniano Sergiy Deveryanchenko, este último por la corona de peso mediano de la FBI y OIB, títulos que después defendió ante el polaco Kamil Szeremeta y Ryota Murata. Contra el japonés, conquistó los títulos de peso mediano de la CMB, AMB, OMB y The Ring.

En mayo de este año, Canelo Álvarez decidió retar a Dmitry Bivol en la categoría 175 libras, donde cayó derrotado ampliamente ante el campeón ruso. Por eso, el mexicano regresó a las 168 libras para defender sus coronas principales ante Golovkin (42-1-1, 37 por la vía del KO), una pelea pendiente que tenía en su contrato con DAZN, la compañía que transmite sus contiendas en Estados Unidos.

“Quizás en mis ojos no tiene que ver nada nuevo, lo que tiene que ver nuevo, lo verá mañana”, expresó Canelo en la entrevista post-pesaje. Y sintetizó: “Quiero terminar esta pelea antes de los doce asaltos”.

El boxeador mexicano (-500) es amplio favorito en las apuestas para derrotar a Golovkin (+380), debido a lo mucho que ha mejorado Álvarez desde 2018. Además de la diferencia de edad (Golovkin tiene 40 años y Álvarez 32) y, también, el peso (Golovkin subió a las 168 libras).