Leopoldo Moreau, diputado nacional del Frente de Todos. Foto: NA.

El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, habló tras el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El legislador advirtió que el ataque contra la exmandataria “cruzó una línea roja y potencia la necesidad del diálogo político”.

“El intento de magnicidio desde el punto de vista de la institucionalidad cruzó una línea roja y potencia la necesidad del diálogo”, apuntó Moreau.

En declaraciones radiales, el diputado nacional subrayó que se “necesita saber si hay condiciones para reconstruir la convivencia democrática” entre oficialismo y oposición.

“El intento de asesinato reveló que el pacto democrático se había roto en Argentina”, alertó Moreau, quien recordó que el mismo comprometió a la sociedad argentina a que “nunca más” se iba a “usar el aparato del Estado para perseguir y encarcelar opositores”.



El pacto democrático “se rompió”

En ese marco, el dirigente del Frente de Todos resaltó que el pacto democrático “se rompió en 2015 cuando el gobierno de Mauricio Macri persiguió dirigentes, no respetó el debido proceso, designó jueces de la Corte Suprema por decreto y arrasó con la Constitución”.

“Felizmente la bala no salió y entonces esto se tiene que transformar en una oportunidad para reconstruir el pacto democrático”, señaló el diputado oficialista.

Al respecto, opinó que “el primer paso lo debería dar la presidenta del principal partido de la oposición (el PRO), Patricia Bullrich, que hasta este momento no ha condenado el atentado”.

Por último, aclaró que “no son exigencias” para iniciar un diálogo político, pero llamó a “procesar las diferencias dentro de las reglas de juego que establece la Constitución, la ley, el estado derecho”.