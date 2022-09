Ovnis en Ucrania. Foto: Archaeological News, Paranormal, Space and UFO.

Ucrania reportó un tráfico aéreo más intenso que lo común. Eso no sería extraño si se piensa que el país está bajo una guerra desde que Rusia invadió su territorio.

Pero aún bajo ese contexto, astrónomos y científicos de Ucrania afirman que -más allá de ese escenario- descubrieron en el cielo del país algo más que sólo aviones de combate rusos: incontables objetos voladores no identificados (OVNIs), según un artículo publicado del Observatorio Astronómico Principal de Kiev en coordinación con la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania.

“Los vemos por todas partes”, dice la investigación y agrega: “Observamos un número importante de objetos cuya naturaleza no está clara”. El informe publicado en arxiv.org, no hace mención a la guerra.



Video: Archaeological News, Paranormal, Space and UFO.



Ovnis cósmicos y fantasmas

Los investigadores dividieron el fenómeno observado en dos grupos: cósmicos y fantasmas, según lo informa Vice.

“Observamos que los cósmicos son objetos luminosos, más brillantes que el fondo del cielo. Llamamos a estas naves con nombres de pájaros (vencejo, halcón, águila)”, cesa el documento. “Los fantasmas son objetos de alto contraste con un cuerpo completamente negro que no emite y absorbe toda la radiación que cae sobre él”, dijeron.

Los astrónomos de Ucrania usaron cámaras especiales en dos estaciones meteorológicas de Kiev y Vinarivka para observar los movimientos de estos objetos.

Gracias a esto, descubrieron muchos “que no pueden identificarse científicamente como fenómenos naturales conocidos”, según dice el informe, y que también los ovnis son muy rápidos y difíciles de fotografiar.

“Hemos desarrollado una técnica de observación especial, teniendo en cuenta las altas velocidades de los objetos observados”, expresaron los científicos.



Viajan a gran velocidad

Los científicos estipularon que los ovnis tienen entre 3 y 12 metros de ancho y pueden viajar hasta 53.000 km/h.

En comparación con un misil intercontinental, este puede ir hasta 24.000 km/h, según el Centro para el Control y la No Proliferación de Armas.

La explicación obvia sigue hablando de que se trata de misiles, cohetes u otros objetos en relación a la guerra. Aunque los científicos expresan que su naturaleza “no está clara”, pero no contemplan la opción de que haya extraterrestres.

Entre las posibilidades que plantea el informe está el “desorden aéreo”, por ejemplo pájaros y globos; fenómenos atmosféricos, como cristales de hielo; o proyectos gubernamentales clasificados, según informa Live Science.