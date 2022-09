Una de las grandes invitadas a la primera mesaza de Almorzando con Juana (eltrece) fue Pampita. Durante la charla, la modelo abrió su corazón y reveló cómo vivió el proceso para quedar embarazada nuevamente. “Cuando empezamos a buscar a Ana, no sabíamos si lo íbamos a lograr. Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones”, contó.

Este tratamiento, Pampita lo realizó durante un tiempo en el que el contexto la obligó a alejarse de los medios. “Gracias a Dios coincidió con la pandemia, así que estaba toda la familia recluida, no tenía quién me maquille, me peine, nada… así que todo el proceso hormonal que te revoluciona, y a veces tenés picos de alegría y de tristeza, estuve en mi casa”, indicó.

El recorrido que hizo la modelo top para volver a ser madre quedó registrado en el reality que estrenó hace algunos meses. Y, en ese sentido, aseguró que tenía el deseo de exponer su situación más allá de cuál sea el resultado: “Íbamos a filmar el proceso, pero tuvimos que hacerlo por teléfono. Incluso, si no funcionaba, yo quería que la gente sepa que esa era nuestra decisión”.

Finalmente, el tratamiento sirvió y ella se sintió siempre acompañada por su entorno. “Gracias a Dios lo pude vivir, por esta coincidencia, muy bien al tratamiento. Fue como que salió todo en el momento justo”, completó.

Pampita habló de los celos con Roberto García Moritán

Una vez ya sentados todos a la mesa, la modelo se animó a hablar de todo. Y, sin pelos en la lengua, confesó que es celosa de su marido Roberto García Moritán. “Sí, re. No quiero ser políticamente correcta”, comenzó expresando. Y explicó: “No me gusta compartir lo mío. Pero en el buen sentido, no he hecho escándalos”.

“No me gusta compartir el tesoro que es una relación. Hablamos mucho de qué va a pasar a futuro si su carrera sigue en la política. También el poder te quita mucha energía. Está muy encendido todo porque el país lo necesita también, necesita ponerle atención a eso. Y capaz soy celosa de sus tiempos, no de una mujer”, reconoció. En ese sentido, detalló: “Compartir el momento de Ana, que crece muy rápido”. Acto seguido, Guillermo Coppola, que también estaba como invitado, le preguntó si el legislador era celoso con ella. “No, nada. Y yo nunca doy celos, soy muy entregada en mis relaciones. Si estoy con una persona, tengo ojos solo para esa persona”.

Por otra parte, Juana también trajo a colación el tema de las familias ensambladas, y la exconductora de El Hotel de los Famosos también sumó su visión al respecto. “Para mí hay que ser claros. A los hijos de la pareja hay que amarlos como si fueran propios y hay que educarlos como si fueran propios. Las reglas de casa son para todos, para los propios y los no propios. Hay que abrir el corazón y amarlos como si fueran de uno. Verlos crecer y estar orgulloso por cada momento y acompañarlos en todas las situaciones de la crianza”, sostuvo.

En la misma sintonía, se refirió al vínculo con las nuevas parejas de un ex, aunque evitó nombrar a Eugenia La China Suárez o a Eli Sulichin, con quienes Benjamín Vicuña formalizó posteriormente a su ruptura con ella: “La pareja de tu ex después cría a tus hijos. Entonces, todo el amor que le den a tus hijos es bienvenido. Le agradecés porque después es la persona que le lleva la mochila, lo lleva a fútbol, que (lo cuida cuando) tiene fiebre y le da el remedio. Lo único que podés hacer es abrazar y decir: ‘Gracias por lo que le estás dando a los míos, que son mi tesoro’. Lo mejor es llevarse muy bien”, concluyó, con una postura muy similar a la de Coppola y El Polaco.

