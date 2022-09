Control de datos. Foto: U.S. Customs and Border Protection.

Se reveló que los datos de los celulares de todos los viajeros que hayan cruzado alguna frontera de Estados Unidos han sido almacenados ilegalmente en una base de datos gubernamental.

La investigación, que fue llevada a cabo por The Washington Post, reveló que los líderes de la división de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) realiza un operativo que releva los datos de alrededor de diez mil celulares por año.

La preocupación radica en que no existe un límite de acceso específico a esta biblioteca de datos y que 2700 oficiales de la CBP pueden utilizar lo que encuentran sin necesidad de ningún tipo de orden judicial.



Aduana de Estados Unidos. Foto: U.S. Customs and Border Protection.

Estos detalles fueron revelados por una carta que el senador demócrata Ron Wyden le escribió al Comisionado de la CBP Chris Magnus. Allí, Wyden le reclamó al jefe de departamento que actualice este tipo de medidas para enfocarse en criminales bajo sospecha, en lugar de “infiltrarse” en los archivos privados de los ciudadanos de Estados Unidos.

“Los ciudadanos de Estados Unidos no deben ser engañados para desbloquear sus teléfonos y laptops. La CBP no debería archivar los datos que han obtenido a través de miles de búsquedas, sin ordenes judiciales, a una central de datos, donde estos serán retenidos por 15 años y miles de empleados pueden acceder en el momento que quieran”, escribió el senador demócrata.



Oficial de control de fronteras de Estados Unidos. Foto: The Washington Post.

Según lo que reveló la entidad, los datos obtenidos incluyen mensajes de texto, registro de llamados, listas de contactos y, en algunos casos, fotos u otros archivos privados. Como autor del acta de Protección de Datos en la Frontera, el senador Wyden está colaborando activamente con la investigación.

Acorde a los testimonios de la CBP, las autoridades solo revisan de manera básica los dispositivos de los viajeros y solo profundizan la investigación si encuentran “algo sospechoso”.