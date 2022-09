Tigre vs. Vélez. Foto: NA.

Este domingo, Tigre venció 2 a 0 a Vélez y profundizó la crisis futbolística del conjunto de Liniers, por la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Armoa y Colidio convirtieron los goles del Matador. ¿Esta derrota será el fin de ciclo del Cacique Medina?

Tigre se impuso con autoridad de principio a fin del partido. A los 6 minutos, Blas Armoa a los 6 aprovechó un error en la defensa del Fortín y no perdonó a Burián. Facundo Colidio, con un potente remate selló el segundo del Matador a los 22 minutos, para dejar sin chances a un rival apático.

En el complemento, Vélez sufrió la expulsión del defensor Emanuel Insúa por doble amonestación, situación que complicó todavía más el panorama de los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina, quien podría haber estado por última vez en el banco de la institución de Liniers.

El equipo de Diego Martínez fue superior desde el comienzo del juego e incluso tuvo un disparo en un palo y otro en el travesaño que le hubiesen permitido sacar una merecida ventaja más amplia, pero no estuvo fino su goleador Mateo Retegui (13 goles).

Por su parte, El Fortín intentó una leve reacción mientras contaba con los once futbolistas, pero se topó con la figura de Gonzalo Marinelli en el arco del conjunto de Victoria.

De esta manera, Tigre se quedó con los tres puntos y alcanzó los 27 en lo que va de la Liga Profesional de Fútbol. Vélez permanece hundido en el fondo con tan solo 13 unidades.



Todos los detalles del partido