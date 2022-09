Tini Stoessel la rompió en Salta: Foto NA.

La cantante pop Tini Stoessel deslumbró en el estadio Padre Martearena, el escenario salteño que vibró gracias a lo que fue uno de sus mejores presentaciones del “Tini Tour 2022”. El público estalló con el tema “La triple T” y la mayoría siguó la coreografía que se viralizó en redes sociales.

El recital comezó a las 21.30 hs, pero las personas ya estaban formando fila desde las 8 A.M. Los vendedores ambulantes también siguieron en caravana al universo de la cantante pop de 25 años: “Llegamos desde Córdoba porque sabemos que donde canta Tini vamos a vender”, comentó uno de ellos.

Entre los temas favoritos del público salteño se encontraron también “Bar” y “Miénteme”, el último que se popularizó por su versión con María Becerra y que llegó al ranking número uno con más de 246 millones de views. Las canciones “Fresa” y “La loto” también hicieron estallar a los asistentes, quienes no paraban de corear todas las letras de Tini.

La ídola pop cerrará su tour celebrando a sus casi medio millones de asistentes el próximo 22 de diciembre en el Campo Argentino de Polo (CABA).



¿Qué dijo Tini Stoessel sobre trabajar con Tiago PZK?

Imagen de Tini junto al trapero Tiago PZK. Foto: NA.



Los dos cantantes tendencia vienen promocionando el lanzamiento de “El último beso”, una colaboración que dio que hablar de sus redes por lo íntimos que se encuentran los dos artistas. Los fanáticos no dejaron de notar la reacción de Rodrigo De Paul, el futbolista argentino: “Temón”, escribió De Paul en su Instragram al compartir un adelanto de la canción con Tiago PZK y Tini con una cercanía sensual.

Mientras tanto, la cantante está más que contenta con su colaboración y comentó lo mucho que había disfrutado su trabajo: “Me encantó haberlo conocido y compartir música con él. Es demasiado talentoso y buen compañero. Estoy muy feliz”, contó.