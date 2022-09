Una semana después del anuncio de la retirada de Roger Federer, y su despedida en la Laver Cup de Londres, los rumores sobre su presencia no auguran buenas noticias para la leyenda del tenis y el adiós que se merece.

La participación del suizo está en peligro, según lo dijo su preparador físico Pierre Paganini, una de las personas que más conoce el cuerpo de Federer. Las razones son los inconvenientes físicos que arrastra hace ya dos años, los mismos que lo obligaron a colgar la raqueta.

“Será una decisión de última hora. Roger entrenó para probarse y ver si jugar es una buena decisión o no”, fue la información de Paganini.

Paganini being asked if Roger will play at LC:“This will probably be a last moment decision, he practiced the way so that he gathered the maximum of information if it’s a good idea or not; I‘m excited“ #federer via blick

