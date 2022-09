La gran boda de Abel Pintos y Mora Calabrese se celebró en tres partes. La primera tuvo lugar en Resistencia, Chaco, ciudad de origen de la abogada, donde el 18 de septiembre de 2021 el cantante y ella pasaron por el Registro Civil. El 23 de ese mismo mes, en tanto ambos se unieron en una ceremonia religiosa en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. Y el sábado siguiente, el 25, celebraron su matrimonio rodeados de amigos y familiares en una quinta de esa misma localidad, dónde disfrutaron de una super fiesta enmarcada por un entorno de ensueño.

Lo cierto es que, por estos días, el intérprete de Oncemil y la madre de su hijo, Agustín, están celebrando su primer aniversario. Y, en sus respectivas cuentas de Instagram, se dedicaron unas palabras con motivo de haberse cumplido un año desde que están legalmente casados. En otras palabras, desde que tienen la libreta que indica que son legítimos esposos.

“¡Feliz primer aniversario de casados mi amor! Gracias por la felicidad diaria de la vida compartida con vos y nuestros hijos @moracalabrese. Te amo”, escribió Abel en un posteo, incluyendo en sus palabras también a Guillermina, la hija que la abogada tuvo con su pareja anterior y que forma parte de su familia ensamblada.

Mora, por su parte, también recurrió a sus redes sociales para conmemorar esta fecha especial. “¡Feliz aniversario para nosotros! Te amo cada día más”, escribió junto a una foto en la que se los ve a los dos abrazados el día de su paso por el Civil.

Hace unos días, invitado a La Peña de Morfi (Telefe), Pintos había hablado a corazón abierto con Jey Mammón sobre su relación con Calabrese, a quien conoció durante una gira que realizó en el Chaco, más precisamente en Pampa del Infierno, allá por el año 2013. “Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que era el sponsor de ese festival”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”. Sin embargo, para entonces Mora estaba casada. “Yo dije: ‘Bueno, listo, ya está’. Varios años después de su divorcio retomamos hablar, aunque tuvimos un montón de idas y vueltas”, reconoció.

No obstante, el cantante reveló que esperó 6 años hasta que pudieron iniciar una relación oficial con Calabrese. “La forma más certera de explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó. Fue hasta el día en que dijimos: ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”.

El 22 de octubre de 2020, en tanto, fruto del amor de la pareja nació el primer hijo de ambos. “Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado. Muchos amigos me habían dicho: ‘El día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar’. Y tenían mucha razón”, había dicho el cantante por la llegada de su bebé. Y agregó: “Estoy con las emociones a flor de piel, híper sensible… Mis prioridades cambiaron por completo. Mis miedos también cambiaron por completo. Siento haber nacido de nuevo ahora que voy a ser papá”.

