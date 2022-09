Recién llegado de Nueva York, adonde viajó para acompañar a su novia, Eugenia La China Suárez, este sábado Rusherking estuvo ofreciendo un recital en San Nicolás. Y, al recibir el video con lo mejor del show, la actriz decidió compartirlo en su cuenta de Instagram junto a un conmovedor texto en el que habla de su amor por el trapero.

“Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”, comienza diciendo la ex Teen Angels en el posteo.

A la vez, la actriz destacó el acompañamiento que tiene el cantante con ella. “Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamore porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme“.

“Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca”, sumó.

Y aprovechó para halagar a su novio públicamente: “Hoy te admiro y quiero mas que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo”.

Claro que su declaración no pasó desapercibida y su pareja le respondió con unas palabras conmovedoras. “Me tenés loco. Me hiciste llorar, qué hermoso bajar del escenario y leer esto. Te quiero muchísimo mi amor, gracias por ser como sos conmigo, no puedo estar más agradecido de haberte cruzado en mi vida”, comenzó diciendo Rusherking.

Y sumó: “Qué ganas de estar con vos ahora mismo. Y yo soy el que te admira, aprendo todos los días de vos mi Chinita hermosa. Ya viajo a verte”.

A la vez, la publicación recibió miles de comentarios, entre ellos los de muchas colegas de Suárez. “Qué hermoso”, escribió Celeste Cid, mientras que Florencia Torrente y Valeria Shapira pusieron emojis de corazones. A la vez, Lali González comentó: “Es hermoso el amor”. Mientras que la guionista de ATAV, Carolina Aguirre, agregó: “Las cosas lindas y buenas son simples”.

La semana pasada, Suárez había viajado a los Estados Unidos convocada por una importante diseñadora para formar parte de la Semana de la Moda. Y su novio no dudó en hacer las valijas para volar hasta Nueva York para reencontrarse con ella. A través de una story, la actriz mostró una caminata que hicieron por las calles de la Gran Manzana, donde se los vio muy acaramelados y luciendo prendas informales.

Días atrás, cuando Eugenia estaba filmando una película en Uruguay junto a Joaquín Furriel, habían surgido rumores de crisis en su pareja, alimentados por la complicidad que mostraron los actores en el set de filmación y por algunos comentarios atribuidos al cantante. Entonces fue Rusherking quien habló al respecto durante su presencia en la entrega de los Premios Gardel a los que asistió sin su novia. “Flashearon ustedes, lo juro por Dios. No sé de dónde sacan esa info, nosotros estamos re bien”, aseguró. Y también explicó cómo había tomado su repentina exposición mediática: “Es parte de todo esto, hay que aceptarlo. No me molesta. Yo estoy muy feliz con mi relación, muy contento haciendo mi música, laburando mucho, enfocado. Al principio era más difícil lo mediático, pero ahora ya me acostumbré, estoy más tranqui. Y lo entiendo”.