Platense y Racing cerraron la jornada de domingo en la Liga Profesional Argentina con un encuentro por demás caliente y que terminó en un verdadero escándalo. Una vez que el árbitro Facundo Tello dio el pitazo final, hubo encontronazos entre los futbolistas, insultos, empujones y expulsados.

El gran protagonista de esta serie de hechos desafortunados sobre el terreno de juego fue Gabriel Arias. Apenas consumada la victoria de su equipo, el arquero de La Academia se puso de cara a la tribuna local y realizó gestos obscenos a los hinchas. Esto motivó la reacción de los jugadores del Calamar y ahí se desató el conflicto.

Las elocuentes imágenes sorprendieron a propios y extraños, en especial por tratarse Arias de un deportista que no suele acumular este tipo de situaciones. Por eso, antes de abandonar el Estadio Vicente López, explicó lo sucedido frente a los medios de comunicación: “Se tomaron el trabajo de buscar el nombre de mis familiares para estar 100 minutos, desde la entrada el calor y durante el partido, atacando y siendo muy hirientes“, contó.

Los gestos de Arias tras la victoria de Racing vs. Platense. pic.twitter.com/CxM27ZiMC4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2022

“Se pasaron los límites y no aguanté más, exploté contra esas 4 personas. No tengo nada contra la gente de Platense, no es culpa de ellos, solamente eran esas 4 personas que estuvieron constantemente insultando a mi familia. Estamos en un momento en que la sociedad busca herir y lastimar, no está bueno eso”, agregó.

Y concluyó: “Quiero pedirle disculpas a la gente de Platense y a mis compañeros, no fue una actitud correcta, me hago cargo. Los que estaban ahí y me insultaron, los jugadores que se la agarraron conmigo, no saben lo que me tocó pasar entonces es entendible de su parte que defendieran a su gente. Llegó un momento que no aguanté”.

