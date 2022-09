Shakira y Gerard Piqué. Foto: Reuters.

Mientras se daba la escandalosa separación de Shakira y Gerard Piqué, el periodista Jordi Martin reveló supuestas infidelidades por parte del futbolista. En ese contexto, confirmó un affaire del 2012 que involucra a una modelo israelí.

El periodista que sigue hace mucho tiempo la vida de la cantante colombiana, escribió en su perfil de Instagram: “Después de mucho tiempo, por fin me han podido confirmar lo que fue un secreto a voces. La supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con Bar Refaeli en el año 2012”.



Las historias de Jordi Martin. Foto: Instagram/jordimartinpaparazzi.



Jordi dijo que tiene un amigo en común con la modelo que fue pareja de Leonardo DiCaprio entre el 2005 y el 2011. “Me pudo confirmar que el motivo de las múltiples visitas de la top model a Barcelona era este”, comentó.

Para cerrar el tema, el periodista confirmó que hace unos días le hizo llegar toda la información a Shakira, mediante una persona de confianza y muy cercana a ella.



Le fue infiel más de una vez

Después de que la pareja confirmara su separación y de que el futbolista se mostrara con Clara Chía Marti, el periodista Jordi Martin prometió “desenmascararlo”. Así fue como sorprendió tras asegurar que habría engañado a la colombiana más de una vez.

“Le explicaré al mundo cómo se produjo la gran traición. Ya le he hecho llegar a Shakira que tengo las pruebas de cuándo, cómo y dónde la engañaste. Yo sacaré dos infidelidades. Una de 2016 y la de Clara Chía Martí, que es terrible cómo engañó a Shakira. Es repugnante cómo se fraguó el engaño”, contó Martin en el programa El Gordo y la Flaca.



Clara y Gerard Piqué. Foto: Hola.com



Las supuestas jóvenes

En el podcast que lleva adelante Jordi Martin, contó detalles del inicio del romance entre Piqué y Clara: “Se sabe que Gerard tiene un mejor amigo, y que Clara era la novia del hermano de ese amigo. Dicen que desde la primera vez que se vieron Piqué quedó flechado por lo que se intercambiaron teléfonos y empezaron a salir a escondidas”, reveló.

“Piqué no solo le quitó la novia al hermano de su mejor amigo, sino que además lo despidió de Kosmos para contratarla a ella”, agregó y siguió: “Esta relación no solo comenzó engañando a Shakira, sino también al pobre novio de Clara”.

También habló sobre un affaire entre el futbolista y su expareja Núria Tomás: “Fue en una concentración de la selección española. Estaba en Las Rozas y él acude al apartamento de Nuria en Madrid, se va en taxi y se ven durante dos horas. Esta información se la traslado yo al hermano de Shakira hace unos días, por lo que ella tiene conocimiento de esta infidelidad”, contó sobre esta situación que habría sido en el 2016.

Para finalizar la supuesta lista de mujeres, se refirió a otro supuesto engaño a Shakira con una chica en el baño de un bar: “Catalana. Iniciales: JP. Sucedió en una discoteca conocida de Barcelona. No es conocida y sucedió en el baño del lugar”, dijo sin dar más detalles.