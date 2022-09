No son días fáciles para Yanina Latorre. De un tiempo a esta parte, la panelista viene padeciendo una enfermedad en su oído que la tiene preocupada. A través de su cuenta de Instagram, la mediática compartió una serie de historias en las que dio detalles acerca de la dramática situación que está viviendo.

“Hoy le voy a poner onda a la vida. Ayer no pasé un buen día, no pasé una buena noche ni una buena tarde. Fui a los médicos, me atendieron el doctor Hugo Rodríguez y el doctor Orfila juntos. No es sencillo, me tengo que operar”, dijo. En este marco, la comunicadora reveló que padece “un colesteatoma”, que se trata de tipo de quiste cutáneo que afecta al oído medio.

“Esta sordera y este zumbido que tengo no se me va a ir hasta que me opere. Me tengo que acostumbrar a convivir, cosa que no es fácil”, acotó. Y agregó: “No tiene nada que ver lo que tengo con la gripe, con la miringitis que tuve y todo. Parece que gracias a ese cuadro se destapó este otro. Ya lo tenía desde antes. Son esas cosas de la vida que pasan para que te des cuenta”.

Visiblemente angustiada por su estado de salud, Yanina Latorre admitió que las consecuencias del colesteatoma, sordera y zumbido constante, la están “enloqueciendo”. “Eso hace que yo sienta toda esta parte (la izquierda) como rara y dormida. Ayer me estresé, me puse nerviosa, me angustié y creo que no pregunté todo lo que tenía que preguntar”, explicó.

La panelista anunció que se someterá a una resonancia magnética para evaluar la magnitud del quiste y averiguar si es congénito o el resultado de una otitis mal curada. “Me dijeron que trate de hacer la vida más normal que pueda y voy a estar bien. Estoy angustiada, si pudiera me operaría mañana para sacarme este problema de encima. No sé si voy a vivir así todo el tiempo”, comentó la mujer de Diego Latorre que tuvo que suspender un viaje pautado a la provincia de Jujuy.

“A partir de ahora me voy a tomar la vida de otra manera: voy a estar con mi familia y a estar con mis amigos, voy a viajar más porque no está bueno sufrir al pedo. La vida es una sola, estoy grande y por algo me están pasando estas cosas y el cuerpo me está avisando”, completó Yanina.

Colesteatoma: qué es y cómo prevenir el problema de salud que sufre Yanina Latorre

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, un colesteatoma es un tipo de quiste cutáneo que se encuentra en el oído medio y el hueso mastoideo del cráneo. El mismo puede ser un defecto presente al nacer (congénito) o adquirido, aunque generalmente ocurre como complicación de una infección crónica del oído.

Cuando la trompa de Eustaquio -el tubo que se extiende entre el oído medio y la faringe y que regula la presión del oído alrededor del tímpano- no está funcionando bien, puede acumularse presión negativa y empujar una parte del tímpano dentro del oído medio. Esto crea un saco o quiste que se llena con células cutáneas viejas y otros materiales de desecho.

El quiste se puede infectar o agrandar. Esto puede provocar que se rompan algunos de los huesos del oído medio u otras estructuras del oído. Como consecuencia puede afectar la audición, el equilibrio y posiblemente el funcionamiento de los músculos faciales.

Síntomas del colesteatoma:

Vértigo

Secreción del oído, que puede ser crónica

Hipoacusia en un oído

Sensación de llenura o presión en el oído

Pérdida del equilibrio

Disfunción de los músculos faciales

¿Cómo diagnosticar colesteatoma?

Según Top Doctors, el cuadro médico de referencia de la medicina privada a nivel internacional, un exámen de oído puede diagnosticar un quiste o una abertura, llamada también perforación, en el tímpano, con secreción constante. El almacenamiento de células cutáneas viejas puede observarse con un microscopio o un otoscopio, instrumentos especiales que se utilizan para examinar el oído. En ocasiones se puede observar un grupo de vasos sanguíneos en el oído.

¿Qué tratamientos tiene el colesteatoma?

Si no se interviene quirúrgicamente, los colesteatomas siguen creciendo. La cirugía suele ser exitosa la mayoría de las veces. Sin embargo, puede necesitar que un profesional del tema limpie el oído de vez en cuando. Para la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford la cirugía extirpa el colesteatoma del tímpano y del espacio detrás del tímpano, llamado oído medio y mastoideo. Suele ser muy difícil extirpar todas las células cutáneas del colesteatoma en una cirugía; por lo tanto el proceso requiere de varios procedimientos separados por meses.

En algunos casos se requieren dos o más cirugías para quitarlo, para vigilar la recurrencia del colesteatoma, y para reconstruir la audición, si es posible.

¿Cuál es la diferencia con la miringitis bullosa?

“Se define por la presencia de ampollas o vesículas en la membrana timpánica sin afectar el oído medio ni el externo. Su causa puede ser viral o bacteriana”, dice la Dra. Gabriela Perez Raffo, jefa del Sector Otología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Esta enfermedad se observa principalmente en niños, pero se puede presentar en adultos.

“Su diagnóstico se realiza a través del examen físico con la observación de la membrana timpánica pudiéndose identificar ampollas llenas de líquido transparente o ampollas hemorrágicas que ocupan parte o la totalidad de la membrana timpánica”, aclara Perez Raffo.

¿Cómo prevenir la miringitis bullosa?

Para la profesional Perez Raffo esta enfermedad no se puede prevenir directamente, pero al tratarse de una dolencia infecciosa es importante completar el esquema de vacunación establecido en el calendario nacional.

Los profesionales del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, España cuentan que este tipo de infección suele ser frecuente en los meses de primavera-verano y en especial, con la exposición prolongada al agua. El traumatismo, como la extracción de cera, la presencia de cuerpos extraños en esa zona, o el rascado de piel del conducto para aliviar la picazón, también pueden predisponer a la infección.