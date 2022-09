Falta poco para el comienzo de la temporada teatral de verano y muchas compañías ya comenzaron a ensayar. En Mar del Plata, habían anunciado que el 27 de diciembre se estrenaría la obra El Divorcio, protagonizada por Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Leticia Brédice, con producción de Javier Faroni. Pero hubo un cortocircuito entre el director Nelson Valente y una de las actrices que quedó desvinculada del proyecto.

“En ese espectáculo estaba Leticia. Digo estaba porque por el decisión del director y de la producción, le pidieron que deje el elenco”, aseguró Laura Ubfal en Intrusos (América TV), el ciclo que conduce Flor de la V. “Me dicen que tuvieron problemas internos. Se presentaba a los ensayos y no estaba en su eje. Fue bochornoso”, agregó.

“Ellos se estaban apurando porque quieren ser los primeros en debutar en Mar del Plata. De hecho, ya estaban las fotos para la marquesina. Ahora tienen que cambiar todo”, explicó la periodista. Luego, reveló que Carla Conte había sido la elegida para ocupar el rol de Brédice.

La palabra de Leticia Brédice tras abandonar El Divorcio: “Evidentemente, herí el ego del director”

“Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron”, dijo Leticia Brédice apenas salió al aire de ese mismo programa, a través de una comunicación telefónica. “Si entras en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice: ‘Leticia no quiero que vengas’, yo no tengo que seguir”, sentenció desde su campana.

La actriz confirmó que intentó comunicarse con el director para tratar de entender la situación y saber si había hecho algo específico que le haya molestado.

“Yo lo único que le dije al director fue que, para mí, el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más. Propuse un chiste, que cuando el personaje de Natalie no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director”, aseguró, fiel a su estilo.

“Hay que tratar de hacer más alquimia entre los actores, tratar de ser más empáticos todo el tiempo”, indicó.

La obra El Divorcio es una comedia, escrita y dirigida por Valente, en la que en una cena entre dos parejas de amigos, una de ellas que viene de remontar la relación tras varios meses de separación, comparte con la otra los secretos del método que utilizaron para lograr su reconciliación. Todo indicaría que es un método de probada eficacia… El punto es que no todas las parejas son iguales y, a partir de aquí, se suceden un sinfín de situaciones divertidas.

Como anticipo, se había anunciado que el espectáculo tendrá funciones preestreno en la ciudad de Rosario los días 21 y 22 de octubre. Luego se presentarán en Mendoza, el 28, 29 y 30 de octubre. Asimismo los días 4, 5 y 6 de noviembre llegarán a Uruguay y el 19 y 20 del mismo mes se presentarán en Paraguay.

La palabra de Luciano Castro: “Hay situaciones que superan todo”

Luciano Castro fue concreto en sus palabras y explicó que esto es “más común de lo que parece”. “Muchas veces no pueden trabajar juntos actores y directores por no compartir estilos o formas de trabajo. En este caso, todo se resolvió bien y eso es lo más importante”, dijo en diálogo con Primicias Ya.

“Lo que pasa es que no lo esperábamos. Para nosotros es volver a empezar, pero es algo que tiene que ver con el trabajo nuestro, no es que decís: ‘uy, que horror, se cayó el mundo’”, explicó.