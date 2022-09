El puente “mellizo” que la provincia instaló para reemplazar a la estructura que había caído en el 2018, el cual permite el acceso al Barrio Manantial Sur y se encuentra en avenida Colón y Canal Sur, aún no está habilitado al tránsito. Dicho emplazamiento no se puede modificar y mucho menos demoler. Ocurre que se judicializó el incidente ocurrido hace cuatro años atrás y hasta tanto no haya una resolución cualquier alteración a la estructura puede perjudicar el proceso judicial.

El accidente

El 20 de septiembre de 2018, Franco Rodríguez trasladaba ripio en un camión Ford Cargo 1722. A media mañana ingresó -de sur a norte- por uno de los puentes colgantes de 28 metros, el cual se cayó antes de que el rodado pudiera salir. La firma Falivene SRL, que edificó las estructuras en 2011, sostiene desde entonces que un impacto lateral del rodado hizo colapsar el tablero del cruce. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en tanto, afirma que hubo una falla estructural y que por eso se desplomó la plancha de hormigón.

El nuevo y el viejo

Los vehículos transitan desde hace varios meses en ambos sentidos por el nuevo puente de avenida Colón y Canal Sur. La estructura ya no es colgante: cuenta con vigas longitudinales y trasversales premoldeadas que apoyan en los estribos. Se construyó con asesoramiento técnico de la UNT, con fondos provinciales, por unos $70 millones, según se informó. La estructura que era “melliza”, en tanto, fue cerrada al tránsito por la DPV hasta tanto se verifique su seguridad. Se ubicaron dos filas transversales de pilotes de hormigón, pero fueron removidos. Por allí cruzan actualmente motociclistas, peatones y hasta algunos autos.

Contraposiciones

Falivene dijo que la empresa no tiene “ningún tipo de responsabilidad en el accidente” y se apoyó en el informe del perito judicial oficial designado por la Justicia. “Pone de manifiesto, claramente, que la causa del colapso del tablero del puente caído se debió a un hecho extraordinario, que fue el impacto de la llanta trasera derecha del acoplado del camión contra la vereda peatonal del puente que, al deslizarse, produjo el corte de las péndolas”, expresó.

El ingeniero, a su vez, afirmó que el incidente se podría haber evitado si los puentes hubieran contado con los elementos de seguridad, como ser: guardrails, retardadores de velocidad, señalización horizontal y vertical y dársena de salida. “(Son) ítems que fueron suprimidos durante la ejecución de la obra por falta de presupuesto (según acta acuerdo final de 2016)”, dijo.

La DPV contrató a la UNT como perito de parte. Abad, aseguró que lo más significativo del informe es que “la péndola (tensor), que es de dónde colgaba el puente, había tenido un tratamiento que no era el que merecía. La empresa tiene otro perito de parte y no dice eso”, dijo. Aseguró que intentaron no entrar en juicio durante dos años, pero no se logró. “Los abogados nos recomiendan que todavía no tomemos ninguna decisión al respecto con el (segundo) puente”, apuntó.

Consultado sobre qué pasará con el segundo puente, Abad dijo que la mitad de la bibliografía dice que se debe demoler y la otra mitad, que se debe reparar. “Por ahora está en stand by, no tomamos ninguna decisión. Pero si los defectos son los que nosotros tenemos estudiados que son, sería muy riesgoso habilitarlo”, apuntó.

Fuente: La Gaceta