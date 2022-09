La tarde de este martes comenzó a hacerse tendencia el nombre de Andrew Garfield, esto debido a que sus fans mexicanos han reaccionado con emoción al hecho de que fue visto en las playas de Puerto Vallarta, Jalisco.

Sin esperar que esta tarde alguien podría ver al actor de Spider-Man en el Pacífico de México, este 20 de septiembre comenzaron a circular en Twitter fotos de Andrew en Puerto Vallarta, con una tabla de surf.

El actor estadounidense fue visto surfeando desde ayer y según han afirmado algunas cuentas de fans, decidió llegar a Jalisco con el único fin de vacacionar y desconectarse de su vida como artista.

Sobre su tabla blanca, el protagonista de Tick, Tick… Boom! demostró sus habilidades sobre las olas en un bañador color vino y una playera para nadar en color azul marino.

Las reacciones de sus fans no tardaron en surgir, pues es una de las primeras veces que Andrew Garfield por gusto y no debido a la promoción de alguna de las películas en las que participa arriba a México. Algunas fans inclusive lamentaron que el protagonista de Una razón para vivir haya tenido que vivir el sismo del 19 de septiembre.

“Andrew Garfield esta en Puerto Vallarta, pobrecito le toco el temblor”, “Bienvenido mi amor, disfruta tu estancia en el país”, “Mañana mismo me voy a Puerto Vallarta porque está Andrew Garfield, ¿Quién quiere venir conmigo?”, “Obvio que la razón del temblor de México es porque Andrew Garfield está aquí”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Andrew Garfield: por qué renunció al sexo

El actor Andrew Garfield, quien interpretó en dos oportunidades a Peter Parker en “Spider-Man” en la pantalla grande, dice que es “un hombre gay, aunque sin el acto físico”. No descarta tener una relación con un hombre. “Quizás tenga un ‘despertar’ más tardío en mi vida”, se sinceraba tiempo atrás. El dos veces nominado al Oscar de 39 años actualmente protagoniza “Under the Banner of Heaven”, la primera miniserie que lo tiene como protagonista y que recientemente le valió su primera nominación al Emmy.

Sin miedo a mostrarse vulnerable, el intérprete admitió cómo “Tick, Tick… Boom!”, la película dirigida por Lin-Manuel Miranda para Netflix, lo ayudó en el proceso de duelo tras perder a su madre durante el rodaje. Entre lágrimas, Andrew contó cómo su protagónico fue importante para sanar. En una entrevista con The New York Times, el actor reveló que su madre perdió una larga lucha contra el cáncer de páncreas durante la pandemia. “Ella es quien me mostró a dónde se suponía que debía ir en mi vida. Ella me puso en un camino”.

Filmar el musical le permitió lidiar con toda esa angustia de una manera especial. “No quería que esta película terminara. Fue una oportunidad de poner mi dolor en el arte, en este acto creativo”. Su valentía para sobrellevar una pérdida sin dejar de trabajar rindió frutos cuando fue reconocido por la Academia de Hollywood con una nominación como mejor actor en su última escandalosa edición por la bofetada de Will Smith a Chris Rock.

En 2016, Garfield vivió una de las experiencias más intensas de su carrera profesional mientras rodaba la película “Silencio” de Martin Scorsese. El actor era muy consciente de que el prestigioso director había trabajado anteriormente con intérpretes dispuestos a hacer casi cualquier cosa para impresionarlo, así que quería estar a la altura.

En la película tuvo la oportunidad de trabajar al lado de Adam Driver y Liam Neeson. Seis años después del rodaje, el intérprete británico ofreció detalles de la intensa preparación a la que se sometió para meterse de lleno en el papel de un sacerdote jesuita.

Durante una charla con el actor y comediante Marc Maron, Garfield salió en defensa de ser un actor de método, como se denomina a las técnicas de actuación basadas en el sistema Stanislavski. Aseguró que este tipo de abordaje a un personaje no le daba carta blanca tanto a él como a ninguno de sus colegas para comportarse como un tirano en el set.

Los actores y actrices de método están mal vistos en los últimos años, en parte por las excentricidades de algunas celebridades de cara a meterse o bucear en un papel. Personalidades del cine como Robert De Niro o Al Pacino, y recientemente Christian Bale o Joaquin Phoenix, sí han honorado dicha técnica interpretativa. Mientras que Mads Mikkelsen y Sebastian Stan se han referido al método como “peligroso” y “autoindulgente”.

El empeño de muchos actores por sumergirse hasta el final en la psiquis de los personajes sigue teniendo fervientes defensores. Como Andrew Garfield, sin ir más lejos.

El dos veces nominado al Oscar contó que abordó su personaje en “Silencio” desde dicha perspectiva. Dijo que pasó un año estudiando el catolicismo y siguiendo a un sacerdote jesuita en Nueva York, al padre James Martin, para saber cómo interpretar el papel. “Se convirtió en mi amigo y en una especie de director espiritual durante un año”, reveló.

Además, se involucró en varias prácticas religiosas. Una de ellas, relató, fue un retiro espiritual de 31 días, en el que tuvo que meditar acerca de la vida de Jesucristo. Adicionalmente, el intérprete practicó la castidad por 6 meses y se privó de la comida.

”Hice un montón de prácticas espirituales cada día, creé nuevos rituales para mí. Me mantuve célibe durante medio año y ayuné mucho, porque Adam y yo teníamos que perder mucho peso”, confesó Garfield en su entrevista sobre el abordaje extremo que eligió para dicho trabajo “Viví algunas experiencias bastante salvajes y alucinantes”.

Esto sacrificios acabaron dando sus frutos y se convirtió en un actor respetado por sus colegas en Hollywood, pero Andrew dejó en claro que meterse a fondo en un personaje no tiene porque convertirte en un “idiota”. “Estoy un poco molesto por la idea errónea de que ‘actuar con métodos es una mierda’”, compartió el californiano. “Se trata solo de vivir con sinceridad en circunstancias imaginadas y no ser un imbécil con todo el mundo en el set”.