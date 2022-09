Juan Román Riquelme es uno de los máximo ídolos históricos de Boca Juniors. El vicepresidente fue criticado en el último tiempo, pero son innegables todas las alegrías y todo lo que dio por el club. La leyenda del último 10 crece día a día y esta semana se reveló un gran gesto que tuvo con un ex jugador del Xeneize.

Claudio Bennetti, quien vistió la azul y oro en 1992 y 1996, reveló en una entrevista con Alejandro Fantino para ESPN una critica situación de su vida. “A mí no me da vergüenza decir las cosas. Soy muy realista. Tres años atrás yo le debía plata a todo el mundo” confesó entre lagrimas y agregó: “A mis hijos no les podía comprar nada. Nada. Y mis hijos sin embargo no se fijaban en eso”.

El ex mediocampista se desempeña como entrenador de las inferiores de Boca y se mostró agradecido con Riquelme, quien le abrió las puertas del club: “Yo la pasé mal mucho tiempo. Cuando pude volver al club… Soy un tipo feliz porque tengo trabajo. Cuando no tenés laburo no sabés en donde estás. No encajas en la sociedad. Román me dio una mano y quizá sin conocerme”.