Gladys La Bomba Tucumana es una de los 100 jurados de “Canta Conmigo Ahora”, el nuevo programa de Marcelo Tinelli. Sin embargo, tras un año ajetreado, armó sus valijas y emprendió viaje a las paradisíacas playas de República Dominicana. Desde allí, la cantante se mostró muy contenta y compartió un video que generó revuelo en las redes sociales.

A través de sus redes, la cantante se dejó ver muy relajada y feliz con su amiga, quien la acompañó en el viaje a República Dominicana.

En las últimas horas, Gladys publicó un video que causó sensación en su perfil oficial de Instagram. Como era de esperar, sus seguidores remarcaron su impactante figura.

Recientemente, la compositora se sumó al challenge del momento y bailó en bikini al ritmo de “Despechá”, el nuevo tema de Rosalía que se convirtió en uno de los temas más escuchados del momento.

En esta oportunidad, Gladys, la bomba tucumana desplegó todo su talento y se dejó ver más feliz que nunca. “No nos resistimos. Despechá”, escribió la artista en la descripción del video.

Como era de esperar, el clip de la cantante cosechó miles de likes y comentarios en cuestión de minutos. “Gladys, sos divina”, “Estás hermosa, tu cambio es admirable”, “Cada día estás más linda”, “Qué preciosa estás, se te ve muy feliz”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en las redes sociales.

Gladys La Bomba Tucumana se sumó a la tendencia y bailó una canción de Rosalía

“Despechá” es una canción compuesta e interpretada por la cantautora española Rosalía. Fue lanzada el 28 de julio de 2022 a través Columbia Records. La canción fue escrita por Rosalía, Chris Jedi, Dylan Patrice, Gaby Music, Noah Goldstein, David Rodríguez y Nino Segarra y producida por los cinco primeros. «Despechá» es una pista de mambo con elementos de merengue y electropop que ve a Rosalía abrazando las alegrías de dejar atrás el trabajo y los hombres tóxicos para ir a la pista de baile.

Hace siete meses le desvalijaron la casa de Gladys la Bomba Tucumana

Gladys la Bomba Tucumana sufrió hace meses un asalto en su casa de San Miguel de Tucumán. Al parecer, los malvivientes aprovecharon que la cantante no estaba en la vivienda para ingresar a la misma.

“Es la tercera vez que desvalijan la casa de la Bomba en Tucumán. Estuve hablando con ella. La propiedad está pegada a una comisaría“, comenzó diciendo Carlos Monti (64) al aire de Nosotros a la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 9.30) este martes.

Dicho esto, el periodista tucumano Fabián Páez amplió desde San Miguel: “Asaltan bajo la modalidad escruche (robo en una vivienda, generalmente en ausencia de los propietarios)”.

“Fueron cuatro viviendas asaltadas, tres denunciadas el día 18 de febrero, entre ellas la de Gladys, y una cuarta del 21. Fue en la zona de El Cadillal, una villa veraniega que está a 25 kilómetros al norte de San Miguel donde mucha gente tiene su casa de fin de semana”, explicó Páez.

Entonces, Monti volvió a tomar la palabra y leyó el mensaje que le había escrito la famosísima figura de la movida tropical: “Sí Carlos, me robaron. Es la tercera vez. La Policía, al lado. Van con camionetas y se llevan todo, literal. Encima, rompen las puertas, queda todo arruinado”.

“Te juro, es un dolor inmenso estar trabajando toda la vida para reponer lo que te roban, no es justo, es doloroso. ¿Por qué pasa esto? Nunca sé quién es si es chiquito el lugar y todos nos conocemos. Pero está todo explotado, te cortan la luz, es un desastre cómo te dejan la casa… quiero de una vez por todas que alguien se haga cargo de esto. Yo encima estoy trabajando que es lo único que sé hacer, que hago toda mi vida, laburar…”, agregó, visiblemente indignada, la intérprete de La pollera amarilla.

En diálogo con el panelista del ciclo conducido por Joaquín el Pollo Álvarez (38) la ex participante de Bailando por un sueño, además agregó: “Estoy cansada, aún no estoy óptima, vuelvo esta noche (al teatro) pero tengo mucho cansancio… hace tres meses que estoy fuera de mi casa trabajando. Fue y es demasiado para mí. Mis bronquios no están bien tampoco, será el clima aparte de la humedad que hay acá en Villa Carlos Paz”.

Vale aclarar que la también actriz se encuentra haciendo temporada de verano en la mencionada ciudad cordobesa con la obra Cocodrilísima, la revista. Sin embargo, desde hace varias semanas no se presenta en dicho espectáculo porque está recuperándose de una fuerte disfonía.

Según la denuncia que realizó la cantante, los malvivientes entraron a su hogar cuando no había nadie en la misma. En tanto, otros vecinos de la cantante que también fueron víctimas de la inseguridad, se expresaron en redes sociales. Los efectivos de seguridad, por su parte, informaron que los autores de estos delitos todavía no fueron identificados.

En 2015, Gladys sufrió otro violento asalto en su casa de El Cadillal. Entonces, los ladrones aprovecharon que ella había salido a comer a un restaurante y se llevaron 400.000 pesos, joyas y objetos de valor de una caja fuerte.