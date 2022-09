La guerra entre Rubén Darío Insúa y Marcelo Tinelli sumó un nuevo capítulo. Luego de la demanda del dirigente en el día de ayer, este miércoles el entrenador arremetió contra el expresidente y lo trató de cobarde.

“Lo mismo que dije el otro día, no sé cuál aclaración debería hacer de mi parte. En el caso de que sea necesario me voy a tomar un par de minutos para hablar de dos aspectos puntuales”, arrancó Insúa en TyC Sports.

“Nadie me ha informado, pero leí que una fiscal de la Ciudad me iba a citar por incitación a la violencia. Pasó la antítesis de eso. No hubo nadie que a mi me haya insultado. Sí hubo una persona que estaba enojado con algunos jugadores. Le dije que había que apoyar al equipo”, contó el DT.

Y agregó: “Las personas del fútbol tenemos que evitar que haya situaciones que deriven en conflicto. Mi conducta estaba estrictamente direccionada a evitar una hipótesis de conflicto”.

🔵🔴- Ruben Insua trató de cobarde a Marcelo Tinelli tras el conflicto 🗣- El DT de #SanLorenzo habló hoy en conferencia de prensa sobre el cruce con Tinelli. Además, aseguró que el ex presidente del Ciclón le hizo daño a sus hijos. ❓- ¿Qué opinas de los dichos del Gallego? pic.twitter.com/wD7bUMusEu — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) September 21, 2022

Luego, continuó: “El segundo tema, mis opiniones cuando quiero que trasciendan públicamente lo hago a través de los medios. A veces te firman sin pedirte permiso. Yo tengo una opinión formada, pero cuando quiero que se haga público lo hago a través de los medios de comunicación”.

Después, apuntó contra Marcelo Tinelli: “Con Tinelli no tengo ni quiero tener buena relación. Al contrario, no tengo una buena opinión como individuo. Cuando las personas mayores tienen un problema, lo tiene que resolver entre ellos. Es de cobarde cuando vos dirimís un problema personal y le haces daño al hijo de uno de los dos. Yo eso jamás lo haría”.

“No tuvo coraje para resolverlo conmigo y lo tomó contra mis dos hijos. Es una opinión mía. Con este individuo hace muchos años que no tengo relación ni quiero tenerla. Estoy dispuesto a dirimir la situación en la forma que él elija. Si lo quiere resolver en forma personal que me diga la hora y el día. Yo creo que nunca le falté el respeto a nadie”, cerró el entrenador.