Lionel Messi salió del Barcelona en 2021 tras más de 17 años, en los que se convirtió en el máximo ídolo histórico del equipo. Durante ese tiempo, coincidió con grandes técnicos como Frank Rijkaard, Pep Guardiola, Tito Vilanova, el “Tata” Martino, Luis Enrique, Ernesto Valverde y Ronald Koeman.

Quien también tuvo la suerte de tener al astro argentino en su plantel fue Quique Setien, DT del conjunto catalán durante el año 2020. Aunque según él, los recuerdos que tiene del capitán de la Selección Argentina no son para nada gratos, sino todo lo contrario, ya que habría abandonado su cargo tras tener muchas diferencias con los referentes.

El técnico repasó parte de su recorrido en el Barca en una entrevista en el programa “Vamos”, como parte de la sección “Informe Setién”. En el mismo, fue consultado por su relación con la Pulga y respondió de manera tajante: “De Messi prefiero no hablar” y agregó que “hay situaciones puntuales que son incomodas”.

Por otro lado, quien si reveló detalles de la situación fue su excolaborador principal Eder Sarabia: “Yo al principio tuve una muy buena relación, pero es verdad que luego se deteriora un poco por los resultados porque la situación del club no era la mejor…”. El actual DT de la Selección de Andorra profundizó : “Creo que él no estaba feliz del todo y a raiz de eso (fue) su salida del Barça”

Setien apuntó contra el astro argentino varias veces en el pasado. Vicente del Bosque lo entrevistó para el diario “El País”, donde aseguró que “hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad”. “También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos… ¡Y quién soy yo para cambiarle!”.

En esa misma ocasión, Del Bosque recordó la frase de Gerardo Martino a Messi: “Sé que si llamas al presidente, me puedes echar en cualquier momento, pero no me lo demuestres todos los días”. Respecto a esto, el estratega que supo estar al mando del Betis, respondió: “No me hace falta que nadie me diga lo que dijo Martino u otro. Lo he vivido. He tenido experiencias suficientes para hacer una valoración exacta de cómo son realmente este muchacho y los demás”