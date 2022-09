uego de su participación en la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión, José Luis “Puma” Rodríguez habló sobre su supuesta incomodidad en el ciclo. Durante toda la emisión, distintos televidentes manifestaron verlo cortante y con poca participación. El cantante se refirió a esto y también al cruce que tuvo con Alejandro Paker en Canta conmigo ahora (eltrece).

La vuelta de la diva a la televisión con sus cenas del sábado por la noche fue algo muy esperado en el mundo de la televisión argentina. Con Juana Viale instalada con su propio ciclo los domingos al mediodía, la histórica conductora regresó de manera definitiva por primera vez desde el comienzo de la pandemia.

En la mesaza, la acompañaron Moria Casán, Pato Galmarini, Baby Etchecopar y el Puma Rodríguez. A pesar de todas las declaraciones que surgieron en la emisión y el éxito que tuvo este primer programa, hubo una cuestión que sorprendió y llamó la atención de los televidentes.

En sus distintas intervenciones, el cantante venezolano lucía incómodo y con participaciones muy escuetas. Aunque se expresó sobre distintos temas, en muchas de sus respuestas parecía reacio a explayarse.

Luego de esta situación, aclaró lo que ocurrió en una entrevista con LAM (América TV). “Con Mirtha siempre bien”, comenzó el artista después de ser consultado sobre cómo había pasado su estadía en el programa. Sin embargo, a continuación explicó cuál fue la molestia que lo hizo evitar intervenir con más frecuencia y extensión. El protagonista de la situación blanqueó que no estaba conforme con la selección de invitados: “Era una mesa muy política, entonces muy difícil. Yo no hablo de política. Hace rato ya que no hablo de política”.

A pesar de esta molestia, no dejó de lado el humor. “Menos mal que cuando entró Moria, pude comer el arroz”, lanzó entre risas. Luego de esta declaración, el Puma hizo hincapié en la dificultad de comer y hablar al mismo tiempo en un programa de televisión. Por eso, debió esperar a que otros tomaran la palabra para poder disfrutar de su plato: “La verdad que tenía hambre. Me comí todo el arroz”.

Aunque segundos antes había admitido que no se sentía cómodo con la temática que dominaba en la mesa, el cantante remarcó que no tiene problemas con ninguna de las figuras que lo acompañaron y que se acopla fácilmente al entorno. “Yo soy como el agua; me adapto al recipiente donde estoy”.

ALEJANDRO PAKER ENCARÓ AL PUMA RODRÍGUEZ POR NO PARARSE DURANTE LA PRESENTACIÓN DE FLOR ÁLVAREZ Y MARISOL OTERO

Sin embargo, al ver que José Luis Rodríguez era uno de los tres que no se habían parado ante esta demostración de talento de la artista callejera, Paker aprovechó para cobrarse las dos veces que El Puma lo dejó en evidencia con anterioridad.

“¿Puedo hacerle una pregunta al Puma?”, quiso saber, ante el clamor popular. “Se paró el Puma. Yo tengo miedo de que alguien termine a las piñas antes de fin de año. Arrancaron bien, después se paró uno, ahora se paran los dos”, advirtió Marcelo Tinelli.

“Con todo respeto, porque se generó algo que pasa siempre que viene Florencia, hay algo que se revela y nos invade a todos como una ola de mar. Entonces: ¿qué pasó? ¿Qué pasó que el Puma, que siempre se conecta con todos los participantes, no se conectó y no pudo pararse?”, preguntó Paker.

“Aprendí a decir que ‘no’ hace muchos años. Después de lo que me pasó por acá, quise decir que no a lo que no está correcto. Ellas están correctas, cantaron bien. Pero entre la razón y el corazón, siempre tengo que buscar la razón, porque emerge y fluye la verdad. Al final de todo esto van a quedar los cuatro o cinco mejores que van a representar a este país en muchas partes. Así lo vislumbro. Entonces, veo a nivel nacional e internacional, entonces tengo que pensar con la razón y no con el corazón, entonces no me levanté”, fue la larga explicación del Puma que alcanzó, al menos, para Paker.